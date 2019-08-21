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Günün özeti - 21 Ağustos 2019

Günün özeti - 21 Ağustos 2019 Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Gündem 21.08.2019, 17:32 21.08.2019, 17:46
Günün özeti - 21 Ağustos 2019

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Orgeneral Arif Çetin operasyon bölgesinde

İçişleri Bakanlığı’nca, Şırnak, Hakkari ve Van’da, terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan ’Kıran Operasyonu’ kapsamında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van’ın Gürpınar ilçesindeki 3 bin 200 rakamlı Bulgurlu Dağı bölgesinde operasyona katılan askere moral ziyareti gerçekleştirdi.

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Diyarbakır’daki olayda ölü sayısı 6’ya yükseldi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaşanan silahlı kavgada ölü sayısı 6’ya yükseldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet’te vatandaşlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet’teki Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaretinin ardından, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

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Fikirtepe’de metrobüs alt geçidinde su baskını

Fikirtepe’de metrobüs alt geçidini su bastı. Ekiplerin suyu tahliye etme çalışmaları devam ediyor. Şiddetli yağış nedeniyle İçerenköy’de de dükkanları su bastı

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İzmir’den iyi haber geldi: Orman yangını kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3 gün sonra kontrol altına alınan yangında 500 hektarlık alanın yandığını söyledi. Uçak tartışmalarına da değinen Pakdemirli, “Yangın üzerinden siyasi rant sağlamayı doğru bulmuyorum” dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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