Günün özeti - 22 Ağustos 2019 Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.



Tüketici güveni yüzde 3,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranında arttı; Temmuz ayında 56,5 olan endeks, Ağustos ayında 58,3 oldu.

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Vatikan, cinsel tacizden suçlanan Kardinali koruyamadı

Avustralya’nın Victoria eyaletinde Yüksek Mahkeme, çocuklara cinsel taciz suçundan 6 yıl hapis cezası alan Avustralyalı Kardinal George Pell’in temyiz başvurusunu reddeti.

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İstanbul-İzmir Otobanı’ndan rekor sayıda araç geçti

Cumhuriyet tarihinin en büyük projeleri arasında yer alan İstanbul-İzmir Otobanı’ndan rekor araç geçti. Bayram süresince garanti verilenin üç katı araç yolu kullandı.

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Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

Yıllık izinlerini Türkiye’de geçirip yaşadıkları Avrupa’nın çeşitli ülkelerine dönmeye başlayan gurbetçiler, Kapıkule başta olmak üzere sınır kapılarında büyük yoğunluk oluşturuyor.

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Leyleklerin göç molası havadan görüntülendi

Ümraniye’de göç eden leylek sürüsü, şiddetli yağmur nedeniyle mola vererek binaların çatısında yağmurun dinmesini bekledi. Göçlerine yağmur molası veren leylek sürüsü havadan görüntülendi.

(İHA)