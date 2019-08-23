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Günün özeti - 23 Ağustos 2019

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Gündem 23.08.2019, 17:34 23.08.2019, 17:57
Günün özeti - 23 Ağustos 2019

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Esad rejiminden İdlib’e hava saldırısı: 3 ölü

Esad rejiminin İdlib’e düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

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Bakan Varank’tan uçak fabrikası müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Belin ziyaretinde Türk yatırımcılara ait Aquila Havacılık şirketinin Türkiye’de uçak fabrikası kurmayı planladığını söyleyerek, “Bizim amacımız, Türkiye’de katma değerli üretimi ve katma değerli ürünleri çoğaltmak” dedi.

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Kuvvetli yağışın bilançosu: 23 konut, 40 iş yeri selden etkilendi

Zonguldak’ta önceki gün yaşanan kuvvetli yağışta hasar tespit çalışmaları sürüyor. İl genelinde 23 konut, 40 iş yeri selden etkilenirken 7 konut da heyelandan etkilendi.

...

Şehre inen ayılar ortalığı birbirine kattı

Rusya’da anne ayı ve 3 yavrusu şehrin merkezine inince ortalık birbirine karıştı. Ayılarla polis arasında uzun süren bir kovalamaca yaşandı.

...

Siirt’te kayalıktan düşen kardeşler yaralandı

Siirt’in Pervari ilçesinde kayalıktan düşen iki kardeş yaralandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Günün Özeti
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