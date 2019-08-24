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Günün özeti - 24 Ağustos 2019 Haberleri

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Gündem 24.08.2019, 17:36 24.08.2019, 18:59
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Günün özeti - 24 Ağustos 2019 Haberleri

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 3. yılı

Suriye’deki sivillerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla TSK ve ÖSO el ele vermiş, Fırat Kalkanı Harekatını başlatmıştı.

Harekatın başladığı 24 Ağustos 2016 tarihinin üzerinden üç yıl geçti.

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İskenderun’da 63,3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekiplerince İskenderun’da gerçekleştirilen operasyonda 63,3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

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Özbek’in haciz işlemi başlattığı Galatasaray Adası havadan görüntülendi

Galatasaray’da 2 yıl 8 ay başkanlık yapan Dursun Özbek’in 8 milyon lira alacağı için haczettirdiği, yaklaşık 2 sene önce imara aykırı yapılaşma nedeniyle kaçak yapıları yıkılarak kaderine terk edilen Galatasaray Adası’nın son durumu havadan görüntülendi.

...

Terme sele teslim

Samsun’un Terme ilçesi, dün gece etkili olan yağışlar ve Salıpazarı ilçesinden gelen sel sularının da etkisiyle sular altında kaldı.

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Rus kardeşler, Kigurumi pijamalarıyla soygun yaptı

Rusya’da 2 kardeş, özellikle Uzakdoğu’da gençler arasında popüler olan Kigurumi pijamalarıyla soygun yaptı.

(İHA)

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