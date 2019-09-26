Günün özeti - 26-09-2019

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

İstanbul 5.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul’da, sabah yaşanan 3,6’lık sarsıntının ardından merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

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“8 hafif yaralı var, bazı binalarda hafifi hasar söz konusu”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AFAD ölçümlerine 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Ardından ise 28 artçı meydana geldi. 8 kadar yaralanma söz konusu bunlar da hafifi yaralı. Bazı binalarda hafifi hasarlar söz konusu. Yüreğimizi yakacak bir haber şuana kadar almadık” dedi.

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Endonezya’daki depremde 6 kişi öldü

Endonezya’nın Maluku eyaletinde meydana gelen 6.5 şiddetindeki depremde en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Diyarbakır’da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise teröristlere ait 2 sığınak, çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 202 bin 500 kök kenevir bitkisi, 569 kilo 900 gram esrar ile 20 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirildi.

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Anneler direniyor, sayı her geçen gün artıyor

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı 24’üncü günde 47’ye yükseldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10. Türkiye Yatırım Konferansı’nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York’ta, Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 10. Türkiye Yatırım Konferansı’na katıldı.

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Kaşıkçı cinayetinde sürpriz iddia: “Veliaht prens, cinayetteki sorumluluğunu kabul etti”

ABD’li gazeteci Martin Smith, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu kabul ettiğini öne sürdü.

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TBMM yeni yasama yılına başlıyor

TBMM yeni yasama yılına başlıyor. Meclis, yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından 1 Ekim Salı günü yeni yasama yılına başlıyor.

(İHA)