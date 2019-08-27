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Günün özeti - 27 Ağustos 2019

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Gündem 27.08.2019, 17:33 27.08.2019, 17:54
Günün özeti - 27 Ağustos 2019

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

‘Kıran Operasyonu’nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’ın Başkale ve Gürpınar ilçelerinde jandarma ekipleri, ‘Kıran operasyonu’ kapsamında PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak/barınaklarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı ile yaşam malzemeleri imha edildi.

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Terme’deki sel dehşetinden yeni görüntüler

Samsun’un Terme ilçesinde 24 Ağustos’ta selde köprünün yıkılış anının havadan çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

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Galata Köprüsü’nde seyyar satıcılar zabıtaya sopayla saldırdı

Galata Köprüsü’nde su satan işportacılar tezgahlarını kaldırması için kendilerini uyaran zabıta ekiplerine sopa ile saldırınca ortalık karıştı. Karaköy’e taşan kavgada zabıta ekipleri ile olaya müdahale etmemekle suçladıkları polis arasında da arbede çıktı. Kavga güçlükle sonlandırıldı.

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Azez’de bomba patladı: 2 ölü, 9 yaralı

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez’de bomba patlaması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

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Sudan’da bilanço artıyor: 37 ölü, 200 yaralı

Sudan’ın Port Sudan kentinde aşiretler arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 37’ye yükselirken, 200 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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