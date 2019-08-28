Son Dakika
Emine Bulut’un kızına 8 yıllığına kayyum atandı
Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Bashaagha ile bir araya geldi
Yemen ordusu, BAE destekli güçlerin kontrol ettiği Aden’e girdi
Eskişehir merkezli 3 şehirde 18 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını
Şehirlerarası otogarı karıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Günün Özeti - 28 Ağustos 2019
BAL Liginde heyecan 21 Eylül’de başlıyor
Devrilen servis otobüsü alev aldı: 20’si ağır 45 yaralı
Cilvegözü Sınır Kapısı’nda tır yoğunluğu
290 metrelik dev tanker Çanakkale Boğazını kapattı

Günün Özeti - 28 Ağustos 2019

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Gündem 28.08.2019, 17:31 28.08.2019, 17:48

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Terör örgütüne büyük operasyon, 3 ilde ’Kıran-2 Ortak Operasyonu’

Mardin, Batman ve Şırnak’ta düğmeye basılan ’Kıran-2 Operasyonu’ için bölgede bulunan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve illerin valileri, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç tarafından koordine edilen operasyon hakkında bilgilendirildi.

...

Tekirdağ’da 36 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından iki ayrı noktada 36 kaçak göçmen yakalandı.

...

80 bin liralık et hırsızlığı kamerada

Maltepe’de et deposuna giren 3 hırsız, 80 bin lira değerinde eti çaldı. Hırsızlar, çaldıkları kilolarca eti geldikleri araca yükleyip hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

...

Deniz yatağında uyuyakalan kadın Azak Denizi’nde kurtarıldı

Ukrayna’da bir kadın, deniz yatağında uyuyakalıp Azak Denizi açıklarına kadar sürüklenince sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

...

İspanya’da domates savaşı başladı

İspanya’da her yıl düzenlenen domates festivali “La Tomatina” bu yıl da coşkuyla kutlandı. Domates savaşının yaşandığı Bunyol kasabasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
banner62
#ağustos #gündem #asayiş #siyaset #ekonomi #haberler ankara #ankara haberleri #ankara #haberler #gün özeti #özet haberler #Günün Özeti
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 28 Ağustos 2019
İmsak 04:35
Güneş 06:05
Öğle 12:55
İkindi 16:37
Akşam 19:35
Yatsı 20:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@