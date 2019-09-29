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Günün özeti - 29-09-2019
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Günün özeti - 29-09-2019

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. günün özeti, günün haberleri, günün haberleri internet haber, en son haber, günün haberleri, bugünün haberleri son dakika, haberler özet video, kısa haber videoları, video haber, özet haber izle

Gündem 29.09.2019, 18:04 29.09.2019, 18:31

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Depremin ardından İstanbul’da son durum

Marmara Denizi Silivri açıklarında önceki gün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar ihbarları gelmeye devam ediyor.

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TBMM 73 günlük aranın ardından açılıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi 73 günlük aranın ardından açılıyor. 1 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak olan TBMM’nin ilk işi ‘Yargı Reformu ve Strateji Belgesi’ olarak bilinen değişiklik teklifi olacak.

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Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 27. gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 27’nci gününe girdi.

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Rus SİHA’sı ile SU-57 ilk kez ortak uçuş gerçekleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Ohotnik’in (Avcı) beşinci nesil Su-57 ile ilk kez uçuşunun görüntülerini yayınladı.

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Yunanistan’da feribot yandı

Olimpiyat Şampiyonu isimli feribot çıkan yangın nedeniyle acil olarak Yunanistan’ın kuzeybatısında bulunan Igoumenitsa Limanı’na yanaştı. İçinde bulunan 600 kişi acil olarak tahliye edildi.

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Sırtında çuvalla geldi caminin ses sistemini çaldı

Çorlu’nun tarihi camilerinden biri olan Tahtalı Camii’ne gündüz vakti sırtında bir çuvalla gelen şüpheli caminin 6 bin TL değerindeki ses sistemini alarak kayıplara karıştı.

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Tokyo’da havai fişek festivalinden renkli görüntüler

Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilen festivalde, 45 dakika boyunca süren havai fişek gösterisi renkli görüntüler oluşturdu.

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Zeytin çekirdeklerinden tespih ve kolye yapıyor

Karaman’da yaşanan 91 yaşındaki Mehmet Emin Güzel, zeytin çekirdeğinden yaptığı tespih ve kolyeleri ziyaretine gelenlere hediye olarak veriyor.

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2 dakika içinde içinde 2 kilo bal yedi

Antalya’nın Finike ilçesinde düzenlenen 4’üncü Bal Festivali’nde Mehmet Kaya 2 kilogram balı 2 dakika içinde yiyerek birinci oldu. Bir yarışmacı da "bal yeyip baldan usanmak" deyimini akıllara getirdi ve daha fazla devam edemeyerek pes etti.

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Adanalıların pazar kahvaltısı keyfine 400 kilogram ciğer

Adanalılar her hafta pazar günü sabahın 5’inde ciğer kebabıyla kahvaltı yapıyor. Bu gelenek 100 yılı aşkın süredir aynı sokakta kuşaktan kuşağa yayılarak devam ediyor. Kebapçı Seyfettin Danış, “Yazın satışlar hava sıcaklığından düşüyor ama her hafta Pazar günü 6 esnaf toplamda ortalama 400 kilogram ciğer satıyoruz” dedi.

(İHA)

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