Günün Özeti - 29 Ağustos 2019

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump’la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştü.

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Dış ticaret rakamları açıklandı

TÜİK verilerine göre 2019 Temmuz döneminde ihracat yüzde 7,9 arttı, ithalat yüzde 8,5 azaldı. Dış ticaret açığı Temmuz’da yüzde 46,9 azalarak 3 milyar 192 milyon dolara geriledi.

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Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 7 ölü, 12 yaralı

Esad rejimince, İdlib’e düzenlenen hava saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.

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Kapalı Maraş, 45 yıl sonra basın mensuplarının ziyaretine açıldı

KKTC’nin askeri bölge ilan ettiği Kapalı Maraş, 45 yıl sonra basın mensuplarının ziyaretine açıldı.

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Demir korkuluklara sıkışan sevimli köpeği itfaiye kurtardı

Beyoğlu Cihangir’de bir binanın 5’inci katında balkon demirlerine sıkışan sevimli köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri köpeği kucağında aşağı indirirken, meraklı vatandaşlar kurtarma anını film izler gibi izledi.

(İHA)