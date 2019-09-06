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Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Gündem 06.09.2019, 17:37
Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camii’nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü içerisinde inşa edilen Abdülhakim Sancak Camii’nin ibadete açılış törenine katıldı.

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Bakan Gül, yargı reformu ilk yarı paketini değerlendirdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı reformunda birinci paketimiz düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da güvenceye alıcı, tutuklamadaki keyfiliği kaldıran düzenlemeler içeriyor" dedi.

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İstanbul Havalimanı metrosunda ışık göründü

Yaklaşık üç yıl önce yapımına başlanan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda ışık göründü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Havalimanı metrosu saatte 120 kilometreye çıkabilecek, Türkiye’nin en hızlı metrosu olacak" dedi.

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SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin ilk seyir füzesi SOM’un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

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Hacire annenin kararlı direnişi 11 aileyi harekete geçirdi

Diyarbakır’da HDP il binası önünde eylem yapan aile sayısı 11’e yükseldi. Çocukları 2015 yılında kaçırılan Koyun ailesi de oturma eylemine katıldı.

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İthal magandanın tek teker terörü kamerada

15 Temmuz Şehitler ve Atatürk Köprüsü üzerinde Cezayir uyruklu olduğu öğrenilen motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan ithal maganda, o anları kaydedip bir de sosyal medyadan yayınladı.

(İHA)
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