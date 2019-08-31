Günün Özeti - 31 Ağustos 2019
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Pençe-3 Harekatı’nda çoklu el yapımı patlayıcı imha edildi
Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-3 Harekatı kapsamında tespit edilen çoklu el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği belirtildi. Paylaşımda, “Başarıyla devam eden PENÇE-3 Harekatı’nda; 1 adet DOÇKA mevzi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek yerinde imha edildi” denildi.
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Taksim Meydanı’nda taksicilere uygulama
Taksim’de turizm ve trafik polisi tarafından taksicilere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Belgeleri eksik olan taksicilere idari para cezası kesilirken, bazı taksiler ise trafikten men edildi.
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İstanbul’da 24 saat ulaşım başladı
Ulaşımın 24 saat olması metro hattını kullananları mutlu etti.
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Emekli maaşıyla kendine son model otomobil yaptı
Yıllarca otomobil tamirciliği yapan ve 2000 yılında emekli olan Hakan Akgün, aynı zamanda eski bir otomobil yarışçısı. Emekli olduktan sonra kendine yarış otomobili yapmaya karar veren usta, tamamı kendi işçiliği olan ve görenlerin Ferrari’ye benzettiği otomobili 6 ay gece gündüz çalışarak yaptı. Akgün, görenin bir daha baktığı ve tur atmak istediği otomobile 60 bin liralık malzeme kullandı. Otomobilin toplam masrafı işçilik ve diğer giderlerle birlikte 150 bin lirayı buldu. Görenlerin hayran olduğu otomobil, 180 kilometre hıza ulaşabiliyor.
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Kuşu yakalamaya çalışırken suya düşen kedi kameraya yansıdı
Sinop’ta Pervane Medresesi içerisinde bulunan çeşmenin yanında güvercini avlamak isteyen bir kedi dikkati dağıldığı için çeşmenin içine düşerek ıslandı. Bu anlar medresede esnaflık yapan Orçun Yılmaz’ın cep telefonu kamerasına yansıdı.
(İHA)
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