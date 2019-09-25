Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük iddialarına 3 ayrı dava

31 Mart Yerel Seçimleri’nde sandıklarda seçim sonuçlarına etki edecek mahiyette usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 ayrı dava açıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM kürsüsünde tarihi konuşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM’nin potansiyeli ve etkinliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Güvenlik Konseyinde adalete ve hakkaniyete uygun köklü reformları derhâl gerçekleştirmeliyiz. Türkiye, girişimci ve insani dış politika anlayışıyla tüm dünyayı ve insanlığı kucaklayan, sorunlara adil çözümler bulmak için çabalayan bir ülkedir. Dünyanın en cömert insani yardım yapan ülkesi, en fazla yerlerinden edilmiş kişiyi kabul eden devleti unvanlarımız boşuna değildir” dedi.

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Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşması dolayısıyla tebrik etti.

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"Türkiye’nin yarınlarını hiç kimseye ipotek ettirmeyiz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Muhalefetin IMF gibi uluslararası bir kuruluşla pazarlık ediyor görüntüsüne girmesi asla kabul edilebilir bir durum değil. Şunu herkesin iyi bilmesi lazım: Türkiye’nin yarınlarını hiç kimseye ipotek ettirmeyiz” dedi.

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Kıran-3 Operasyonu başladı

Kıran 1, Kıran 2 ve Kıran 3 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi, 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Yurt içinde gerçekleştirilen terörle mücadele harekatlarının Hakkari, Şırnak, Van, Siirt ve Mardin illeri kırsalında da bölücü terör örgütünün; kış üslenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek, hareket kabiliyeti daralan terör örgütünün kış üslenmesine girmeden terörist grupları bulup etkisiz hale getirmek, terör örgütünün komuta kontrol sistemini parçalamak ve haberleşme ağını çökertmek, teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek maksadıyla gerçekleştiriliyor. Kıran-3 Harekatı’nda 7 komando taburu, 16 Polis Özel Harekat timi, 25 güvenlik korucu timiyle birlikte toplam 155 operasyonel tim, 2 bin 325 personel görev aldı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Kıran” Operasyonları kapsamında terörle mücadele harekat bölgesinin genişleyerek kararlılıkla devam edeceği vurgusu yapıldı.

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Adana’da polis servis aracına bombalı saldırı: 5 yaralı

Adana’da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 1’i polis 5 kişi yaralandı.

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Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 22’nci gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 22’nci gününe girdi.

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Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 23’üncü gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 23’üncü gününe girdi. Aileler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ’Yanlarına gitsem şovmen olurum’ sözlerine tepki göstererek, "Ekrem İmamoğlu da bir annenin evladıdır. Söylediği sözlere yazıklar olsun" dedi.

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İzmir’de şiddetli sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlerdir yaptığı uyarının ardından su baskınları etkili oldu. Yağışın etkisiyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve araçlar sular altında kaldı.

(İHA)