Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

İstanbul’da deprem sonrası son durum

Marmara Denizi Silivri açıklarında dün saat 13.59’da 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4,1 olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

....

Terör örgütü PKK’ya bir darbe daha

İç güvenlik ve Kıran-1, Kıran-2, Kıran-3, Kıran-4 operasyonlarıyla terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediliyor. Yürütülen başarılı operasyonlarla örgüt kış üslenmesi yapamazken sözde yönetici kadrosu da her geçen gün zayıflıyor.

...

HDP önünde eylem yapan aile sayısı artıyor

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 25’inci günde 47’ye yükseldi.

..............

Benzine indirim geldi

Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 26 kuruş indirim yapıldı. Söz konusu indirim eşel mobil sistem gereği pompaya 25 kuruş olarak yansıyacak.

....

Pentagon, Suudi Arabistan’a hem Patriot hem asker gönderecek

Pentagon olarak bilinen ABD Savunma Bakanlığı, Aramco saldırısından sonra Suudi Arabistan’a Patriot füze savunma sistemleri ve takviye asker göndereceğini duyurdu.

...

Maltepe’de çatı yangını korkuttu

İstanbul’un Maltepe ilçesinde iki katlı bir binanın çatısında meydana gelen yangın çevredeki vatandaşları korkuttu. İhbar üzerine kısa sürede yangın noktasına gelen itfaiye ekipleri çatıda oluşan alevleri kontrol altına aldı.

....

Kağıthane’de riskli bina kontrollü bir şekilde yıkıldı

Kağıthane’de 22 Nisan’da istinat duvarının yıkılması sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle riskli olarak belirlenen binanın yıkımı Kağıthane Belediyesi ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi. Yapılan yıkım çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

...

İstanbul Boğazı’nda dikkat çeken görüntü

Üsküdar Sahili’nden İstanbul Boğazı’na akan çamur dikkat çekti.

(İHA)