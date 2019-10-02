Günün özeti
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Eylül’de ihracat da, ithalat da arttı
Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre Eylül ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,08, ithalat ise yüzde 0,15 oranında arttı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seçim barajı açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerde 50+1 barajına ilişkin, "Mevcut durumu meclise getiren biziz, şuanda mevcut durumu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük bir çoğunluğu ile bu onaylandığına göre bunu tekrar revize edip gündeme getirmek bir defa bizim özellikle siyasi ciddiyetimize yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bizim değil, muhalefetin yapacağı bir iştir." dedi.
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Bakan Akar: "F-35 olmuyorsa Hürkuş’u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız"
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İstanbul Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi binası boşaltılıyor
İstanbul Valiliğinin kararının ardından İstanbul Üniversitesi (Çapa) Diş Hekimliği Fakültesi binaları boşaltılmaya başlandı.
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Esenler Otogarı’nda yıkım işlemleri başladı
İstanbul Esenler’deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda belediyenin yıkım ve temizlik işlemleri başladı.
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Borçka’da sel mağduru aileler evlerine dönüyor
Artvin’in Borçka ilçesinde geçtiğimiz 29 Eylül Cumartesi günü derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan 14 kişi, bulundukları yerden AFAD ekiplerince kurtarılmıştı. O sel mağdurları aileler evlerine dönmeye başladı.(İHA)
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
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|11
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|9
|6. Konyaspor
|6
|9
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|9
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|Takımlar
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|P
|1. Akhisar Bld.Spor
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|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
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|11
|5. Adana Demirspor
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|10
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|10
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|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
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|11. Altay
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|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
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|5
|15. Menemen Belediyespor
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|4
|16. Boluspor
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|2
|17. Giresunspor
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|2
|18. Eskişehirspor
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|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
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|16
|3. Leicester City
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|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
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|11
|8. Bournemouth
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|11
|9. Crystal Palace
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|11
|10. M. United
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|9
|11. Burnley
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|9
|12. Sheffield United
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|13. Wolverhampton
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|7
|14. Southampton
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|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
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|6
|17. Norwich City
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|6
|18. Aston Villa
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|5
|19. Newcastle
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|5
|20. Watford
|7
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|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
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|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
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|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
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