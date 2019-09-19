Günün Özeti - Günün Önemli Başlıkları

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan gazileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziler Günü nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

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“Gazilerimize hürmet etmek yerine teröristlerden himmet bekleyenler iş birlikçidir”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

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Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümü ile ilgili GPS davası 8 Ocak’a ertelendi

BBP’nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin helikopterin düşmesiyle hayatını kaybettiği olayda GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili 10 sanığın yargılandığı dava,

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AK Parti Sözcüsü Çelik: “Erken seçim gündemimizde yok”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Erken seçim gündemi bizim gündemimizde yok. Herhangi bir politik meydan okuma için gündeme getiriyorsa, bunu gündeme en son getirecek kişi Kılıçdaroğlu’dur” dedi.

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Faiz düştü, kredili konut satışlarında artış yaşandı

Kamu bankalarının başlattığı kredi faizi indirimleriyle ağustosta konut satışları 7 ayın ardından ilk kez yükseldi.

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İşte dünyadan derlediğimiz haber turu

Afganistan’dan saldırı haberi geldi. Taliban’ın üstlendiği saldırıda 20 kişi öldü. Liberya’da da okulda çıkan yangında 15 çocuk hayatını kaybetti. İşte dünyadan derlediğimiz haber turu...

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Kılavuz tren raydan çıktı, 2 makinist yaşamını yitirdi

Bilecik’te kılavuz trenin tünelin içinde raydan çıkıp duvara çarpması sonucu 2 makinist yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle hızlı tren seferleri durdu.

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Ali Koç PFDK’ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada sportmenliğe aykırı ifadelere yer vermesi sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

(İHA)