Günün özeti - Günün Özet Haberleri
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. günün özeti, günün haberleri, günün haberleri internet haber, en son haber, günün haberleri, bugünün haberleri son dakika
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Barış Pınarı Harekatı 4. gününde
Terör hedefleri bir bir vuruluyor. PKK mevzilerine obüs atışları yapılıyor. Barış Pınarı harekatı 4. gününde devam ediyor.
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Trump Suriye’deki operasyona ve Türkiye’ye dair açıklamalar yaptı
ABD Başkanı Trump yine durmadı. Suriye’deki operasyona ve Türkiye’ye dair açıklamalar yaptı.
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Akar ve komutanlar harekat bölgesinde
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığının sınır hattı yakınındaki Harekat Merkezine gelerek Barış Pınarı Harekatı’ndaki son durumu sahada inceledi. Operasyona ilişkin bilgi alan, Akar ,"ABD’ nin gözlem noktasına atış yapıldığı iddiasının doğru olmadığı belirterek," ABD’nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır"dedi.
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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, aralarında yabancı basın mensuplarının ve gazetecilerin bulunduğu otelin hemen yanına iki havan mermisi atıldı.
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Bakan Soylu, Mardin’de sivil şehit yakınları ile bir araya geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Madin’in Nusaybin ilçesinde terör saldırısında şehit olan sivil vatandaşların yakınlarını ziyaret ederek taziye dileklerinde bulundu. Bakan Soylu, "Teröre coğrafyamızın hiçbir noktasında müsamaha göstermeyeceğiz” dedi.
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"Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili yayınlara 18 gözaltı kararı
İzmir’de, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG propagandasını yapan 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı.
Jandarma Kadın Astsubaylar “Barış Pınarı”nda görev almak için hazırlar
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim alan Jandarma Kadın Astsubay adayları, hem fiziksel hem de zihinsel olarak arazi şartlarına tam anlamıyla hazırlanıyorlar.
(İHA)
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