Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen, müttefiklerimizin ağır silahlarıyla büyütülen bu yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendini emniyette hissedemez. Şayet bugün gerekeni yapmazsak yarın bunu daha ağır bedeller ödeyerek yapmak zorunda kalırız. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla başlattığımız süreci çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz. Böylece Suriyeli kardeşlerimizin huzur güven içerisinde yaşayacağı bir Barış Koridorunu kurmuş olacağız” dedi.

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Konut kredisine iki günde rekor talep

Kamu bankalarının geçen hafta konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmesinin ardından, ilk iki günde 13 binden fazla müşteri toplam 2,1 milyar liranın üzerinde kredi başvurusu yaptı.

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Su tankeri tramvaya çarptı seferler durdu

Topkapı’da, su tankeri seyir halinde olan tramvaya çarptı. Kazada yaralanan olmazken, tramvay seferleri bir süre durdu, yolcular Cevizlibağ durağından Topkapı durağına yürüyerek ulaşabildi.

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Japonya’da hayat felç oldu: 210 uçuş iptal edildi

Japonya, ülkenin güneybatı bölgelerini etkisi altına alan Francisco Tayfunu’na teslim oldu. Kötü hava koşulları nedeniyle 210 uçuş iptal edilirken, tren seferlerinde aksamalar yaşandı.

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YKS tercih sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında üniversite yerleştirme sonuçlarının adayların erişimine açıldığı duyuruldu.

(İHA)