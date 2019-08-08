Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, düzenlenen basın toplantısıyla gündemi değerlendirdi. Bahçeli, “Ülkücü kardeşlerimi aramıza bir kez daha çağırıyorum, İP’te hayır, huzur, gelecek olmadığını ifade ediyorum” dedi.

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Yolcu taşıyan otobüs elektrik diğerine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Büyükçekmece’de İstanbul Havalimanı’ndan yolcu taşıyan Havaist otobüsü kontrolden çıkarak kaza yaptı. Önce yol kenarındaki manav tezgahlarına, ardından da elektrik direğine çarpan otobüste bulunan yolcularda 1’i hayatını kaybederken 8 yolcu yaralandı.

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Sondaj makineleri silindirinden uyuşturucu fışkırdı

Hatay’da bir tırda yüklü sondaj makineleri silindirinden 1 milyon 408 bin adet uyuşturucu captagon hap çıkarıldı. Olayla ilgili yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

(İHA)