Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Anneler direniyor, evlat nöbeti tutan sayı her geçen gün artıyor

HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi 12. gününde de sürerken, ailelerin sayısı 31’e yükseldi. HDP önünde oturan aileler çocukları gelmeden buradan ayrılmayacaklarını söyledi. Anneler eylem için direnirken, Hacire Akar ile başlayan çember her geçen gün büyüyerek sürüyor. Oturma eylemine katılan aile sayısı 31’e yükseldi. Oturma eylemine katılan 82 yaşındaki gözü yaşlı anne Hurinaz Omay, "Madem Kürtlerin hakkını savunuyorlar, neden Kürtleri öldürüyorlar, bunlar Kürtlerin hakkını değil, kafirlerin hakkını savunuyorlar" dedi.

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Bahçeli: "İhanet imanın karşısında duramaz. Bunların amacı Yenikapı ruhunu zedelemek”

MHP lideri Devlet Bahçeli, 3 T seçim ziyaretleri kapsamında Bayburt’ta halka hitap etti. Bahçeli burada yaptığı konuşmada, "Yola çıkan hizmet kervanımız durmayacak, yola devam edecektir. İhanet imanın karşısında duramaz. Sıra Fırat’ın doğusuna gelmiştir. Türk milleti zilleti muhakkak alt edecektir. Bunun başka çaresi yoktur. Anaların haklı gözyaşları CHP ve HDP’yi zora sokmuştur" ifadelerini kullandı.

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223 şüpheli asker hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturması kapsamında örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle 223 şüpheli askeri personel hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için gece saatlerinden itibaren İstanbul merkezli 49 ilde ve KKTC’de operasyon başlatıldı.

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Deprem anı güvenlik kameralarında

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde depremler güvenlik kameralarına yansıdı.

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Muğla’daki yangın kısmen kontrol altına alındı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, dün akşamüzeri yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınını, 14 saat sonra kısmen kontrol altına alındı.

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Suudi Arabistan petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan’ın doğusundaki Abqaiq ve Hujrat Khurais bölgelerinde Suudi devletinin petrol-gaz şirketi Aramco’ya ait 2 tesisine yönelik insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

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ASELSAN, anti-İHA sistemiyle hedefleri havada vuruyor

ASELSAN tarafından geliştirilen anti-İHA sistemi ‘İhtar’ 40 milimetre şeklinde entegre edilen bombatar ile mini İHA hedeflerini havada başarıyla vurarak imha etti.

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2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

İzmir’in Konak ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

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Tayland’da korsanla mücadele

Tayland’da korsan ürünlerle mücadele kapsamında 18 milyon dolar değerinde 10 milyon korsan ürün imha edildi.

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Sürücüler hangi taraftan geçeceğini şaşırıyor

Trabzon’un Yalıncak mahallesinde yol ortasındaki direkler sürücüleri hem şaşırtıyor hem de tedirgin ediyor. Lüks binaların yer aldığı yerde yol çalışması nedeniyle henüz sökülmeyen elektrik direkleri sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sürücüler iki direk yüzünden zaman zaman hangi taraftan geçecekleri konusunda karar veremediklerini belirtirken, kontrollü geçmeye çalıyor.

(İHA)