Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

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Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Kulular: ”Kayseri’de FETÖ’nün yeniden yapılanmasını çökerttik"

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanan İbrahim Kulular, düzenlenen veda yemeğinde Kayseri’de FETÖ’nün yeni yapılanmasını çökerttiklerini söyleyerek, "Bitmeyi bırakın, yeniden yapılanmaları var ve biz sonuna kadar kararlılıkla mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.

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Anneler direniyor, destekler çığ gibi büyüyor

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi 20’nci gününe girdi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 20’nci gününde de devam ediyor. 20 gündür çocuklarını beklediğini belirten terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmuz Kaya, HDP il binasını kapatmadan gitmeyeceklerini söyledi.

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Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

Sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı verdiği mücadele ile tanınan ve Cuma günü İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay, Rize’de son yolculuğuna uğurlandı.

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Rus ve rejim saldırıları sonucu hastaneler yeraltına taşındı

Rusya ve Esad rejiminin Suriye’deki sağlık merkezlerini hedef aldığı saldırılar sonucu Suriye’nin İdlib kentindeki birçok hastane yeraltına taşındı.

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Dara Antik Kenti’nde tarihi surlar gün yüzüne çıkarılıyor

Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan açık hava müzesi görünümündeki tarihi Dara Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında, surların gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılması hedefleniyor.

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Onlarca kişinin seferber olduğu kız isteme olayı sonuçsuz kaldı

Denizli’de sevdiği kızı istemek için sosyal medyadan destek isteyen genç yardımseverlerin desteğiyle Bolu’ya kız istemeye gitti. Bazı hayırseverlerin araçlarını verdiği bazılarının ise yakıtlarını karşıladığı olayın sonu ise mutlu son ile bitmezken kız babası Denizli ile Bolu arasında olan mesafeden dolayı kızlarını vermedi.

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Marmara Denizi’nde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Marmara Denizi’nde gün batımında oluşan manzara izleyenleri mest etti. Mavi ile kızılın buluştuğu anlar kameralara yansıdı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Balyanoz Koyu’nda güneşin batmaya başlamasıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü Marmara Denizi’ne yansıyınca etkileyici bir manzara ortaya çıktı. Birçok vatandaş cep telefonları ile manzarayı görüntülerken, bazı vatandaşlar ise manzara karşısında oltalarıyla balık tutmanın keyfini çıkardı.

(İHA)