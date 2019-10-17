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Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Gündem 17.10.2019, 17:55
Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Barış Pınarı Harekatı 9. gününde devam ediyor

Teröristleri temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı 9. gününde devam ediyor.

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ABD Başkanı Trump: “Birçok yönü ile PKK, DEAŞ’tan daha kötü bir terör tehdidi”

ABD Başkanı Donald Trump, “PKK birçok yönü ile DEAŞ’tan daha kötü bir terör tehdidi” dedi.

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Bakan Selçuk: “Eğitimde Aksamaya Meydan Verilmeyecek”

Bazı inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Akçakale’deki basın açıklaması ve incelemelerinden sonra Suruç ve Birecik’te mülki amirler, yerel yöneticiler ve eğitim camiası ile bir araya geldi.

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Birinci Yargı Paketi kanunlaştı

Birinci Yargı Paketi TBMM’de kabul edildi.

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Kaza yapan umre otobüsü alev aldı: 30 ölü, 5 yaralı

Suudi Arabistan’a umre için gelen yolcuları taşıyan otobüs bir araçla çarpışarak alev aldı. Kazada 30 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu hayatını kaybetti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Ankara Kalesi’nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

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Avcılar’da minaresi yıkılan caminin diğer minaresinin de sökümüne başlandı

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8’lik depremin ardından Avcılar’da 2 minareli caminin bir minaresi yıkılmıştı. Yıkılan minare geçtiğimiz hafta sonu sökülürken, ikinci minare ise dev vinç yardımıyla bugün sökülmeye başlandı. Ekiplerin çalışması ise havadan görüntülendi.

(İHA)
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