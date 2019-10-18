Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İstediklerimizi aldık”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. ABD tarafı, Türkiye’nin meşru güvenlik çıkarlarının korunması bakımından güvenli bölgenin önemini ve işlevselliğini kabul etti. Buranın kontrolünün TSK tarafından yapılmasında tam mutabakat sağlandı” dedi.

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Trump: “ABD adına Türkiye’ye teşekkür etmek istiyorum”

ABD Başkanı Donald Trump, “ABD adına Türkiye’ye teşekkür etmek istiyorum, bunun olması için bir araya gelen tüm insanlara teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir sonuç” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Harekatı operasyonuna ara verilmesinin ardında yaptığı açıklamada, “120 saatlik süreç işliyor. Terör örgütünün bölgeyi terk etmesi söz konusu. Güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek. 120 saat başarıyla bitirilebilirse Salı günü sayın Putin ile de bir görüşmemiz olacak. Bu görüşmelerle birlikte bölgeye barışı, ‘Barış Pınarı’ ile birlikte getirmiş oluruz” dedi.

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Bahçeli: “Türkiye ile ABD arasında varılan uzlaşma değerlidir”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “9 Ekim 2019 Çarşamba günü başlayan Barış Pınarı Harekatı bölgesel ve küresel husumetin düzeyini göstermekle birlikte Türkiye’nin sağlam, sağduyulu ve ilkeli tutumunu da cümle aleme tekraren ispat ve ilan etmiştir.” dedi.

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Binler Barış Pınarı Harekatı için yürüdü

Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla Kuvayi Milliye Platformu önderliğinde binlerce Balıkesirli ellerinde bayraklarla meydanları doldurdu ve dualar eşliğinde Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan kahraman Mehmetçik için destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

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Engellere rağmen ailelerin HDP önündeki eylemleri 46’ncı gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 46’ncı gününde de devam ediyor. Sabah saatlerinde il binası önüne gelen aileler, HDP’lilerin eylemi engellemek amacıyla il binası önüne koydukları otobüse rağmen oturma eylemlerini sürdürdü.

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Poşetli telefon hırsızı kamerada

Samsun’un Bafra ilçesinde telefon hırsızlığı kameraya yansıdı. İzinin belli olmaması için ayakkabılarına poşet geçirdi.

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(İHA)