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Günün Özeti ve Akşam Bülteni - 16 Eylül 2019

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Gündem 16.09.2019, 18:09 16.09.2019, 18:29

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Rusya Savunma Bakanlığı S-400 sevkiyatının son görüntülerini yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye gönderilen S-400 füze savunma sistemlerinin son parçalarının sevkiyat görüntülerini yayınladı.

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HDP önünde eylem yapan aile sayısı 35’e yükseldi

HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi 14. gününde de sürerken, ailelerin sayısı 35’e yükseldi.

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İşsizlik oranı yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti

İşsiz sayısı 2019 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,8 puanlık artış ile yüzde 13,0 seviyesinde gerçekleşti.

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Düzensiz göçmen akını artarak devam ediyor

Yunanistan üzerinden Avrupa hayali ile yollara düşen on binlerce kişi Kuzey Ege’den Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek için hayatlarını hiçe sayarak şişme botlar ile azgın dalgaları aşmaya çalışıyor.

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Yoldan çıkan otomobil takla atarak ağaçlara takıldı

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attıktan sonra ağaçlara takıldı.

(İHA)

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