Son Dakika
Nevşehir'de feci trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Fed Başkanı Powell’dan faiz indirimi açıklaması
Okullarına adı verilen şehitleri tanıyacaklar
Milli halterci Şaziye Erdoğan, dünya şampiyonu oldu
8. Tokat Tarım Hayvancılık Gıda Fuarı ve Yöresel Ürünler Fuarı açıldı
Tuzla'daki fabrika yangınında 2 itfaiyeci yaralandı
Menemen'de besi çiftliğine sahte alkol ve kaçak tütün operasyonu
AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
Başkan Trump’ın yeni Güvenlik Danışmanı O’Brien oldu
Beşiktaş, yarınki maç için Slovakya'da

Günün Özeti - Video Haber

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Gündem 18.09.2019, 18:28 18.09.2019, 22:58
banner63

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

“İki hafta içinde bir sonuç çıkmazsa kendi planlarımızı devreye sokacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika ile yürütülen güvenli bölge çalışmalarına değinerek, “İki hafta içinde buradan bir sonuç çıkmazsa kendi harekat planlarımızı devreye sokacağız. Avrupa ülkelerinden hem İdlib hem Fırat’ın doğusu konusunda çok daha güçlü bir destek bekliyoruz” dedi.

...

"Pençe-3 Operasyonu’nda yeni bir safhaya geçildi"

Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu’nda yeni bir safhaya geçildiğini yeni komanda birliklerinin sahaya indirildiğini bildirdi.

...

HDP’li Karayazı Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

’Terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası alan Erzurum’un HDP’li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu’nun görevinden uzaklaştırıldı. Melike Göksu’nun yerine Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu görevlendirildi.

...

HDP önünde eylem yapan aile sayısı 40’a yükseldi

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine katılan aile sayısı, eylemin 16’ncı gününde 40’a yükseldi. Yaklaşık 4 yıl önce oğlu Onur Han’ın terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını kaydeden anne Selma Han, "Oğlum sesimi duyuyor ve beni görüyorsan gel Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim ol. Artık bu hasret bitsin" dedi.

......

Benzin 7 liranın üzerine çıktı

Benzin ve motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Son zammın ardından benzinin litre fiyatına ise 7 lirayı aştı.

.............

Konut satışlarında artış

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 110 bin 538 oldu. Geçtiğimiz aya göre ise konut satışlar yüzde 8,1 oranında yükseldi.

(İHA)

#özet haber izle #video haber #kısa haber videoları #haberler özet video #bugünün haberleri son dakika #günün haberleri #en son haber #günün haberleri internet haber #Günün Özeti
Yorumlar (0)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 19 Eylül 2019
İmsak 05:00
Güneş 06:25
Öğle 12:48
İkindi 16:17
Akşam 19:01
Yatsı 20:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@