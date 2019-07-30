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Hafif ticari araç ağaca çarptı: 5 yaralı
ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç ağaca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde ilçedeki Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ankara şehir merkezi yönünde ilerleyen Hanifi Korkmaz yönetimindeki...
Gündem 30.07.2019, 06:32 30.07.2019, 09:09
Kaza, dün akşam saatlerinde ilçedeki Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ankara şehir merkezi yönünde ilerleyen Hanifi Korkmaz yönetimindeki 06 HA 9570 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil karşı şeride geçerek durabildi. Kazada sürücü ile birlikte araçtaki Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı. İtfaiyenin çalışmaları sonrası sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti. 5 yararı, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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