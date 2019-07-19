Hakan Atilla Tahliye Oldu! Hakan Atilla Kimdir?

Hakan Atilla Tahliye Oldu!

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, uzun süredir ABD’de tutuklu olduğu cezaevinden, mahkeme kararıyla tahliye edildi. Son dakika gelişmesi olarak ABD basınında yer alan haber doğrultusunda, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde Rıza Sarraf ile yargılanan Hakan Atilla, cezaevinden tahliye edildi.

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımını delmek suçundan , iş adamı Rıza Sarraf ile birlikte yargılanan ve ABD Mahkemesi tarafından 32 ay hapse mahkûm edilen Hakan Atilla bugün serbest bırakıldı. Halkbank Eski Genel Müdürü Hakan Atilla’nın tahliye kararının ardından kısa süre içinde Türkiye’ye dönmesi beklenmektedir. Tahliye edildikten sonra göç idaresine teslim edilen Atilla, Amerika’nın Pennsylvania eyaletinde, FCI Schuklkill hapishanesinde tutuklu bulunmaktaydı.

Hakan Atilla’nın avukatı tarafından geçtiğimiz günlerde tahliyeye ilişkin açıklamanın yapılmasından kısa süre sonra serbest bırakılan Hakan Atilla, 105 yıl hapis istemiyle yargılanmaktaydı. Rıza Sarraf’ın tanık olarak dinlendiği davada suçlu bulanan Eski Halkbank Genel Müdürü Hakan Atilla’nın avukatı dava sürecinin Amerika’da devam edeceğini ve temyiz yoluna başvuracaklarını belirtti.

Hakan Atilla; ABD Hazine Bakanlığı’nı dolandırmak ve kumpas kurma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasasını delme, bankacılıkta sahtekârlık yapma ve kara para aklamak suçlarıyla yargılanmış ve 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Halkbank Eski Genel Müdürü Hakan Atilla’nın avukatı tarafından yapılan açıklamada, Atilla’nın tahliye edilmesinin ardından ABD Göç İdaresi’ne teslim edilerek sınır dışı edilme işlemlerinin başlatılacağı duyuruldu. Temyiz sürecinin devam edeceğine vurgu yapan Avukat Halil Uzun, sınır dışı edilme işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından Hakan Atilla’nın yurda döneceğini ifade etti.

Hakan Atilla Davasında Tahliye Kararı Verildi

2017 yılında Türk ve dünya kamuoyunda uzun süre yankılanan Reza Zarrab davası kapsımda yargılanan Hakan Atilla, Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür olarak görev yaptığı sırada ABD’de FBI tarafından gözaltına alınmıştı. Halkbank adına görevli olarak giden Hakan Atilla, 27 Mart 2017 yılında ABD’den ayrılacağı sırada gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

Kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilen Hakan Atilla, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesince tutuklanmış ve Pennsylvana FCI Schuklkill hapishanesinde 32 ay hapse mahkûm edilmişti. İranlı iş adamı Reza Sarraf’ın tanık olarak dinlendiği dava uzun süre kamuoyunda yer bulmuştur. Türkiye’den bazı bakanlarda bu dava sürecine konu olmuş ve ABD’deki mal varlıklarına el konulmuştu.

Hakan Atilla, dava boyunca yaptığı savunmasında, davaya konu olan yaptırımları delme düzeninden yararlanmadığını ve banka yöneticilerinden aldığı talimatı yerine getirdiğini ifade etmiştir. Davanın yargıcı Bergman’ın kararında bu savunma etkili olmuştur.

28 Mart 2017 yılında Hakan Atilla gözaltına alındıktan sonra, FBI tarafından sorgulanmış ve Rıza Sarraf’ın tutuklu bulunduğu Metropolitan Correctional Center New York hapis hanesine götürülmüştür. Yargılanmak için çıkarıldığı mahkemede iki farklı suçtan yargılanacağı ifade edilen Hakan Atilla; ABD’nin İran’a karşı aldığı yaptırım kararlarını delmek ve bankacılık sisteminde dolandırıcılık yapma faaliyetlerinden yargılanmıştır. İlk davanın Sulh Hâkimi C. Francis, Hakan Atilla’nın tutuklu olarak yargılanmasına hükmetmiştir.

10 Nisan 2017 yılında Rıza Sarraf ve Hakan Atilla’nın davaları birbiriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle birleştirilmiş ve birlikte New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde hâkim karşısına çıkmışlardır. Hakan Atilla’nın savunması için ABD mahkemesi tarafından atanan avukatlar; Victor J. Rocco ve Thomas E. Thornhill, Hakan Atilla’ya yöneltilen suçların kabul edilmediği yönünde savunma yapmıştır.

24 Nisan 2017 yılında ilk defa Rıza Sarraf ve Hakan Atilla birlikte mahkemeye çıkmışlardır. Davada gazetecilere önemli mesajlar veren Hakan Atilla, görülen dava hakkında hiçbir ilgisinin olmadığını ısrarla beyan etmiştir.

7 Aralık 2018 tarihinde New York Güney Federal Mahkemesi , Rıza Sarraf davasında yargılandıktan sonra hapis cezasına çarptırılan Hakan Atilla, temyiz talebinde bulunmuş ancak savcılık çapraz temyiz başvurusunu geri çekmesinin ardından, suçlarının sabit bulunması nedeniyle Hakan Atilla’nın cezası onanmıştır.

Geçtiğimiz günlerde tahliye kararı verilen Hakan Atilla, 32 ay boyunca tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkmış ve sınır dışı edilmesi için işlemleri başlatılmıştır. Hakan Atilla’nın avukatı tarafından yapılan açıklamada, kısa süre içinde Hakan Atilla’nın Türkiye’ye döneceği duyurulmuştur.

Hakan Atilla Kimdir?

1970 yılında Ankara’da dünyaya gelen Mehmet Hakan Atilla, Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. Üniversite öğreniminin tamamlanmasının ardından 1995 yılında Türkiye Halk Bankası’nda Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.