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Hakim'den Cinsel Saldırı Sanığına Büyük Tepki!

Antalya'da bir gece kulübünde tanıştığı Norveç uyruklu turiste cinsel saldırıda bulunan ve tutuklu yargılanan İlyas Erçorumlu'ya hakimden çok yüksek tepki geldi.

Gündem 04.09.2019, 12:42 Billdrt
Hakim'den Cinsel Saldırı Sanığına Büyük Tepki!
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Antalya'da Norveçli bir turiste "cinsel saldırı" yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanmakta olan İlyas Erçorumlu bugün mahkemede, kadının kendisine gülümsediğini, kendisinin ise ilişkiye girmek istediğini düşündüğünü ifade etti. Ardından hakim tepki göstererek; her gülümseyenle ilişkiye mi girmek istiyorsun sorusunu sordu ve ardından "sana gülümsememek" gerek dedi.

Söz konusu olay 17 Mayıs tarihinde Kemer'de yaşandı. İnşaat demircisi olan İlyas Erçorumlu, geece kulübünde 50 yaşındaki T.G.S. ile tanıştı. Ardından ise kendisine cinsel saldırıda bulunarak parkta tecavüz etmek istedi. İhbar üzerine hemen olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşlar tarafından linç edilecekken, İlyas Erçorumlu'yu alarak karakola götürdü. Karakolda işlemleri tamamlanan Erçorumlu, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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