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Hakim'den Cinsel Saldırı Sanığına Büyük Tepki!
Antalya'da bir gece kulübünde tanıştığı Norveç uyruklu turiste cinsel saldırıda bulunan ve tutuklu yargılanan İlyas Erçorumlu'ya hakimden çok yüksek tepki geldi.
Antalya'da Norveçli bir turiste "cinsel saldırı" yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanmakta olan İlyas Erçorumlu bugün mahkemede, kadının kendisine gülümsediğini, kendisinin ise ilişkiye girmek istediğini düşündüğünü ifade etti. Ardından hakim tepki göstererek; her gülümseyenle ilişkiye mi girmek istiyorsun sorusunu sordu ve ardından "sana gülümsememek" gerek dedi.
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