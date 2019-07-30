Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de jandarma ve polis tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yerildi:



"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez kırsalında bugün, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."



ANKARA, ()-