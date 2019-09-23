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Hakkari'de şehit askerler için tören

Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Topçu Teğmen Fikret Dinçer ve Bakım Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün naaşları memleketlerine uğurlandı

Gündem 23.09.2019, 23:14 23.09.2019, 23:33 Emir Yılmaz
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Hakkari'de şehit askerler için tören

- Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Topçu Teğmen Fikret Dinçer ve Bakım Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün naaşları memleketlerine uğurlandı

HAKKARİ (AA) - Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında terör örgütü PKK mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 asker için Hakkari'de tören düzenlendi. 

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende Topçu Teğmen Fikret Dinçer ile Bakım Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi. 

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehitlerin cenazeleri, silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu.

Dinçer'in naaşı memleketi Konya, Tantürk'ün naaşı da Kocaeli'ne uğurlanmak üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.

Buradaki törenin ardından şehitlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı. 

Törene, Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, vali yardımcıları, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

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#Hakkaride şehit askerler için tören #hakkari #Topçu Teğmen Fikret Dinçer #Bakım Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk #üksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı #Kocaeli #konya
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