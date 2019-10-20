Hakkari'den Acı Haber Geldi! 1 Askerimiz Şehit Oldu

PKK ile mücadeleye hem yurtiçinde hem yurtdışında büyük bir hızla devam ediliyor. PKK ile mücadele kapsamında Şemdinli'den acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı duyuru yaptı.

Yapılan açıklamada, Hakkari Şemdinli ilçesinde 20 Ekim 2019 tarihinde bir kahraman askerimizin çıkan çatışma sonucunda ağır yaralandığı ve tedavi altına alındığı, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumduğu ve şehit olduğu ifade edildi. Derin bir acı ve hüzne boğan bu olay sonucunda şehit düşen askerimize Allah'tan rahmet, ailesine, TSK'ya ve Türk Milleti'ne baş sağlığı dilendi.