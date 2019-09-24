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Hastane Yangınında 8 Bebek Yanarak Hayata Gözlerini Yumdu!

Cezayir'de Beşir Bin Nasır Hastanesi'nin kadın doğum bölümünde yangın çıktı. Meydana gelen yangında 8 bebek korkunç şekilde yanarak hayatını kaybetti.

Gündem 24.09.2019, 17:39 Billdrt
Hastane Yangınında 8 Bebek Yanarak Hayata Gözlerini Yumdu!
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Cezayir'de bir hastanenin kadın doğum bölümünde yangın çıktı. Yangın sonucunda 12 bebek, 107 kadın ve 28 hastane personeli kurtalırken, 8 bebek yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Kurtarılamadılar

Cezayir'in El - Qued eyaletinde yer alan Beşir Bin Nasır Hastanesi'ndeki kadın doğum ünitesinde gece saatlerinde yangın meydana geldi. Yerel kaynakların yaptığı açıklamaya göre, 8 bebeğin hayata gözlerini yumduğu yangın sonucunda 12 bebek, 107 kadın ve 28 hastane personelinin kurtarıldığı belirtildi. 

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