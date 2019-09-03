HDP Bir Genci Daha Dağa Kaçırdı! Flaş İddia...
Diyarbakır'da cuma gününden beri Süleyman Çetinkaya isimli oğullarından haber alamayan bir aile, evlatlarını HDP'nin dağa kaçırdığını iddia etti ve part binasının önünde oturma eylemi başlattı.
Diyarbakır'da HDP ile ilgili iddialar git gide büyüyor. 17 yaşındaki çocuğunun dağa kaçırıldığı iddiasıyla bir anne daha HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.
Flaş İddia
Fevziye Çetinkaya isimli acılı anne, 4'ü kız 11 çocuğundan 17 yaşındaki S. Çetinkaya'nın, 30 Ağustos 2019 tarihinde HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia etti. Bu iddiasıyla birlikte Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ihbarda bulundu.
Oturma Eylemi
Hacire Akar Örnek Oldu!
Diyarbakır'da yine aynı sebepten dolayı HDP binasının önüne giderek oturma eylemi başlatan Hacire Akar, oğlunun kaçırıldığını iddia etmiş ve 22 Ağustos tarihinde eylemine başlamıştı.
Oğlunu teröre kurban vermemek adına başlattığı oturma eylemi başarıyla sonuçlanan Hacire Akar, kararlı mücadelesiyle birlikte 24 Ağustos'ta oğluna kavuşmuştu. Bu sayede diğer tüm oğlu kaçırılan annelere örnek oldu.