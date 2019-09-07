HDP Gençleri Kaçırıp PKK'ya Teslim Ediyor: Eylemin 5. Günü!
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasının önüne giderek çocuklarının kaçırıldığını iddia eden aileler oturma eyleminin 5 günündeler.
Diyarbakır'da HDPİl Başkanlığı önüne giderek oturma eylemi düzenleyen ailelerin eylemi 5. güne girdi. Eyleme katılan aile sayısı ise 13 oldu. Bugün oğulları bundan 4 sene önce Ağrı Eleşkirt ilçesinde kaybolan ve bir daha izine ulaşılamayan 16 yaşındaki Vahit Çur'un annesi Necla Çur ve babası Bedirhan Çur oturma eylemindeki isimler oldu.
Baba Bedirhan Çur ise, oğullarını görmek için gittiklerini ve teröristler tarafından "artık bir daha gelmeyin" sözüyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Kafalarına silah dayadıklarını dile getiren baba, oğlunun gelmek istediğini fakat onların vermediğini, kendisinin fakir ve perişan aynı zamanda da yaşlı olduğunu söyleyen Çur, hak mıdır? Müslüman çocuğunu alıp silah vererek babasına silah dayamak dedi.
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