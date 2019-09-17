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HDP'li Belediye Başkanı Hakkında Gözaltı Kararı!

Erzurum / Karayazı İlçe Belediye Başkanı Melike Göksu, 2 meclis üyesi ve beraberindeki 7 kişi ile birlikte bugün saatler sabahı gösterirken polis ekiplerince göz altına alınarak adliyeye sevk edildi.

Gündem 17.09.2019, 13:01 17.09.2019, 14:03 Billdrt

Erzurum'da hakkında terör örgütü üyesi olma suçlaması bulunan HDP Karayazı İlçe Belediye Başkanı Melike Göksu'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Söz konusu ceza Yargıtay tarafından kısa süre önce onanmıştı. Göksu ve 2 belediye meclis üyesinin aralarında yer aldığı toplam 7 kişi bugün polis ekiplerince göz altına alındı.

Bir istihbarat hakkında değerlendirme yapan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda terör örgütüne üye olduğu suçlamasından dolayı 7 yıl 6 ay hapis cezası alan ve bu cezası Yargıtay tarafından onanan HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu ile beraberinde bulunanların şehir dışında çıkma kararı aldıkları hakkında istihbarat aldılar.

Hemen harekete geçen polis ekipleri HDP'li Göksu ve beraberindeki 2 farklı aracı, gece saatlerinde Erzurum - Erzican karayolu üzerinde yer alan Aşkale uygulama noktası ve bir dinlenme tesisinin ortasında durdurdu.

Ekipler ardından araçlardaki şahısları alarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Polisteki işlemleri tamamlanan Göksu ve beraberinde 7 kişi bunun ardından adliyeye sevk edildi. 

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