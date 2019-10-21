Son Dakika
MSB: "Şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır"
MSB: Bin 500 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı
Şehit Sefa Fındık son yolculuğuna uğurlandı
Teröristler ABD askeri konvoyuna patates attı
Emine Bulut'un katilinin cezası belli oldu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü il içi atamalar belli oldu

HDP'li Belediye Başkanları Gözaltına Alındı!

İçişleri Bakanlığı'nın verdiği kararla birlikte görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ve hala görevini yürütmekte olan Merkez Kayapınar, ismil ve Kocaköy Belediye Başkanları terör soruşturması çerçevesinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gündem 21.10.2019, 09:35 21.10.2019, 13:06 Billdrt
HDP'li Belediye Başkanları Gözaltına Alındı!

19 Ağustos 2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nın verdiği kararla birlikte görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Selçuk Mızraklı polis ekiplerince gözaltına alındı. Mızraklı'nın polis ekiplerince gözaltına alındığını ise avukatı Mehmet Emin Aktar, Twitter hesabından duyurdu. Gözaltı sebebinin ise "yürütülen bir soruşturma" olduğunu açıkladı.

Selçuk Mızraklı, 19 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığı tarafından verilen kararla birlikte Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ile birlikte görevden uzaklaştırılmışı.

Terör Bağlantıları Bulunuyor

İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamada, Mızraklı, Türk ve Ertan'ın terör örgütleriyle bağlantı içerisinde olduğu ve örgüte destek verdikleri yönünde tespit ve delillerin yer aldığı ifade edilmişti. Kayyum ataması gerçekleştirilen şehirlerden Mızraklı'nın Belediye Başkanı olduğu Diyarbakır'da Vali Hasan Basri Güzeloğlu yeni Belediye Başkanı olarak göreve gelmişti.

Toplamda 4 Başkan Gözaltına Alındı

Bunun yanı sıra Diyarbakır'ın Bismil İlçesi Belediye Başkanı Gülcan Özer ve Orhan Ayaz, Kocaköy Belediye Eş Başkanı Rojda Nazlıer ve Merkez Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz'da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.

%60'dan Fazla Oy Oranına Sahiplerdi

Selçuk Mızraklı, 31 Mart tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde HDP'den %62 oy oranıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Mızraklı, 19 Ağustos 2019 tarihinde ise İçişleri Bakanlığı'nın verdiği kararla birlikte açığa alınmıştı.

banner62
#İÇİŞLERİ Bakanlığı #gözaltı #belediye başkanları #hdp
Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 21 Ekim 2019
İmsak 05:35
Güneş 06:59
Öğle 12:38
İkindi 15:38
Akşam 18:08
Yatsı 19:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Galatasaray 8 13
6. Sivasspor 8 12
7. Konyaspor 7 12
8. Gaziantep FK 8 11
9. Antalyaspor 8 11
10. Malatyaspor 7 10
11. Göztepe 8 9
12. Beşiktaş 8 9
13. Ankaragücü 8 9
14. Denizlispor 8 8
15. Kasımpaşa 8 8
16. Çaykur Rizespor 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Altay 8 15
4. Ümraniye 8 14
5. Keçiörengücü 8 14
6. Balıkesirspor 8 13
7. Fatih Karagümrük 7 12
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Menemen Belediyespor 8 8
13. Osmanlıspor 7 7
14. Adanaspor 8 7
15. Altınordu 8 5
16. Boluspor 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 9 19
3. Leicester City 9 17
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 8 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Bournemouth 9 12
10. West Ham 9 12
11. Aston Villa 9 11
12. Wolverhampton 9 11
13. M. United 9 10
14. Everton 9 10
15. Sheffield United 8 9
16. Brighton 9 9
17. Southampton 9 8
18. Newcastle 9 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Granada 9 17
4. Real Sociedad 9 16
5. Atletico Madrid 9 16
6. Sevilla 9 16
7. Villarreal 9 14
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 9 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@