HDP'li Belediye Başkanları Gözaltına Alındı!

19 Ağustos 2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nın verdiği kararla birlikte görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Selçuk Mızraklı polis ekiplerince gözaltına alındı. Mızraklı'nın polis ekiplerince gözaltına alındığını ise avukatı Mehmet Emin Aktar, Twitter hesabından duyurdu. Gözaltı sebebinin ise "yürütülen bir soruşturma" olduğunu açıkladı.

Terör Bağlantıları Bulunuyor

Selçuk Mızraklı, 19 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığı tarafından verilen kararla birlikte Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ile birlikte görevden uzaklaştırılmışı.

İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamada, Mızraklı, Türk ve Ertan'ın terör örgütleriyle bağlantı içerisinde olduğu ve örgüte destek verdikleri yönünde tespit ve delillerin yer aldığı ifade edilmişti. Kayyum ataması gerçekleştirilen şehirlerden Mızraklı'nın Belediye Başkanı olduğu Diyarbakır'da Vali Hasan Basri Güzeloğlu yeni Belediye Başkanı olarak göreve gelmişti.

Toplamda 4 Başkan Gözaltına Alındı

Bunun yanı sıra Diyarbakır'ın Bismil İlçesi Belediye Başkanı Gülcan Özer ve Orhan Ayaz, Kocaköy Belediye Eş Başkanı Rojda Nazlıer ve Merkez Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz'da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.

%60'dan Fazla Oy Oranına Sahiplerdi

Selçuk Mızraklı, 31 Mart tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde HDP'den %62 oy oranıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Mızraklı, 19 Ağustos 2019 tarihinde ise İçişleri Bakanlığı'nın verdiği kararla birlikte açığa alınmıştı.