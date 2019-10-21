HDP'li Belediye Başkanları Gözaltına Alındı!
İçişleri Bakanlığı'nın verdiği kararla birlikte görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ve hala görevini yürütmekte olan Merkez Kayapınar, ismil ve Kocaköy Belediye Başkanları terör soruşturması çerçevesinde polis ekiplerince gözaltına alındı.
19 Ağustos 2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nın verdiği kararla birlikte görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Selçuk Mızraklı polis ekiplerince gözaltına alındı. Mızraklı'nın polis ekiplerince gözaltına alındığını ise avukatı Mehmet Emin Aktar, Twitter hesabından duyurdu. Gözaltı sebebinin ise "yürütülen bir soruşturma" olduğunu açıkladı.
Terör Bağlantıları Bulunuyor
İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamada, Mızraklı, Türk ve Ertan'ın terör örgütleriyle bağlantı içerisinde olduğu ve örgüte destek verdikleri yönünde tespit ve delillerin yer aldığı ifade edilmişti. Kayyum ataması gerçekleştirilen şehirlerden Mızraklı'nın Belediye Başkanı olduğu Diyarbakır'da Vali Hasan Basri Güzeloğlu yeni Belediye Başkanı olarak göreve gelmişti.
Toplamda 4 Başkan Gözaltına Alındı
Bunun yanı sıra Diyarbakır'ın Bismil İlçesi Belediye Başkanı Gülcan Özer ve Orhan Ayaz, Kocaköy Belediye Eş Başkanı Rojda Nazlıer ve Merkez Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz'da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.
%60'dan Fazla Oy Oranına Sahiplerdi
Selçuk Mızraklı, 31 Mart tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde HDP'den %62 oy oranıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Mızraklı, 19 Ağustos 2019 tarihinde ise İçişleri Bakanlığı'nın verdiği kararla birlikte açığa alınmıştı.
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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