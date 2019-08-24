HDP'liler Yaşlı Kadına Saldırdı!

21 yaşındaki gencecik oğlunun dağa kaçırılmasıyla birlikte HDP binası önünde oturma eylemi yapan anne Akar'ın eylemine ailedeki diğer kadınlarda ktılım gerçekleştirdi. Binadan çıkan bir grup parti yetkilisi ise oturma eylemini takip eden gazetecilere tepki gösterdi.

Gruptakiler gazetecilere tepki gösterdikten sonra kapı önünde bekleyen anne Akar ve yanındaki kadınları kollarından tutarak uzaklaştırmak istedi ve saldırdı.

Bu esnada çevrede beklemekte olan Akar'ın yakını olan bir grup erkek ise HDP yetkililerine tepki gösterdi. Kısa süre devam eden gerginlikle birlikte, polis ekiplerinin müdahalesi eşzamanlı olunca herhangi bir sorun yaşanmadı.

"Hap mı verdiler, Tehdit mi ettiler"

Ardından ise anne Akar ve destekleyen tüm kadınlar parti binası önünde oturmaya devam ettiler.

Arbede öncesinde gazetecilere Kürtçe açıklamalar yapan Hatice Akar, oğlundan HDP il binasına girmesiyle birlikte bir daha haber alamadıklarını belirtti. Akar, dün oğlu Mehmet'in terör örgütüne yakın olmasıyla bilinen bir ajansa verdiği röportajında "zorla evlendirilmek" istediğini söylediğini, bundan dolayı kaçtığını söylemesi üzerine bunların asla gerçek olmadığını anlattı.

HDP'nin oğlunu kaçırdığını anlatan anne, oğluna hap mı verildi, tehdit mi edildi bilmiyor. Kendisinin burada ondan gelecek haberi beklediğini söyledi. HDP'lilerin binaya giriş çıkış yaparken AK Partililer tarafından para aldığını iddia ettiğini söyleyen anne, git oğlunu hırsızların yanında ara gibi sözler duyduğunu söyledi.

Bunun kimsenin programı olmadığını, oğlu için burada olduğunu, oğlu ne zaman gelirse o zaman buradan kalkıp evine gideceğini anlattı. Eğer oğlu gelmezse, son nefesini alana kadar parti binası önünde oturacağını söyledi.

"Ölürsem eylemi kızım sürdürecek"

Oğlunun kaybolmasında tek sorumlunun HDP olduğunu ifade eden Akar, bu konuda ne yaptıysa HDP'nin yaptığını, HDP'nin oğlunu korkutarak ya da tehdit ederek röportaj verdirdiğini söyledi. Oğlunun nerede olduğunu bilmiyorlarsa neden ve nasıl röportaj yaptıklarını, oğlu gelmeden bir adım gitmeyeceğini, kendisi öldüğü takdirde kızının eylemi devam ettireceğini belirtti.