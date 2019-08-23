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HDP'nin Bir Genci Dağa Kaçırdığı İddia Ediliyor!

Diyarbakır'da yaklaşık olarak 2 gündür haber alamadığı henüz 21 yaşında olan oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını ve PKK'ya hizmet ettirildiğini iddia eden 70 yaşındaki gözü yaşlı anne camını kırdığı HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek oturma eylemi düzenledi.

Gündem 23.08.2019, 09:09 23.08.2019, 13:28 Billdrt
HDP'nin Bir Genci Dağa Kaçırdığı İddia Ediliyor!
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Diyarbakır Merkez Sur ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde bulunan evinden bundan 2 önce çıkan ve sonra kendisinden bir kez daha haber alınamayan 21 yaşındaki Mehmet Akar'ın gözü yaşlı annesi Hacire Akar, ilk olarak polis merkezine gitti ve kayıp bildirisinde bulundu.

Oğlunun HDP'liler aracılığıyla PKK'ya hizmet etmesi için dağa kaçırıldığını iddia eden anne Akar, ardından HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na gitti ve giriş camını kırdı. Partililerle tartışan gözü yaşlı anne parti önünde oturma eylemi düzenledi.

Gözü yaşlı annenin HDP'li görevliler tarafından dışarı çıkarıldığı ve birtakım hakaretlere maruz kaldığı iddia ediliyor. 

HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulunan acılı anne akarın bir diğer oğlu olan Fırat Akar'ın da 1994 yılında PKK'lı teröristler tarafından dağa kaçırıldığı ve 2017 yılında öldürüldüğü söylendi.

Anne Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor. 

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#hatice akar #Mehmet Akar #HDP Diyarbakır İl Başkanlığı #Diyarbakı #gündem #kaçırma #dağ #genç #hdp
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