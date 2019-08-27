Son Dakika
Pençe-3’le PKK’ya ait hedefler vuruluyor
Şanlıurfa’da 4 bin 203 adet gümüş sikke ele geçirildi
Napoli’deki cezaevinden 100 yıl sonra ilk firarı gerçekleştiren Polonyalı yakalandı
Adil Rami resmen Fenerbahçe’de
Netanyahu’dan İsrail’i tehdit eden Nasrallah’a uyarı: “Sakin ol”
Selahattin Özdemir Hayata Gözlerini Yumdu!
Soylu, "Yurt içindeki terörist sayısı 600’ün altına düştü."
Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçına hazırlanıyor
Esenboğa Havalimanı’nda 350 bin liralık kunduz ve tilki postu ele geçirildi
İstanbul’da 16 bin 423 kaçak göçmen geri gönderildi

HDP'den Büyük Soygun! Ortaya Çıkan Faturalar Şok Etti...

İçişleri Bakanlığı tarafından adı terör soruşturmalarında geçtiği gerekçesiyle görevine son verilen HDP'li Ahmet Türk'ün başkanlığında Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin giderlerindeki artış yok artık dedirtti.

Gündem 27.08.2019, 15:28 27.08.2019, 15:56 Billdrt
HDP'den Büyük Soygun! Ortaya Çıkan Faturalar Şok Etti...

HDP'li Ahmet Türk'ün Mardin Büyükşehir Belediyesi dönemi harcamaları dikkat çekti. Belediyenin borçlu olduğu ve bu borçlar sebebiyle hiçbir hizmet üretemediğini iddia eden Ahmet Türk, 31 Mart'tan bugüne kadar 230.000 TL'ye yakın para harcamış. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve HDP'li Milletvekilleri için yemek gideri olarak toplam olarak tam 145.000 TL; çay, kahve ve çikolata için de 85.000 TL para harcanmış.

(Tüm Faturalar ve Belgeler Haberin Sonundadır)

Bahsi geçen yemeğin verilmiş olduğu otelin ise Ahmet Türk'ün göreve başlattığı ve belediyeye iş için başvuran kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D.'nin olduğu belirlendi. 

Ziyaret Eden: 2 Kişi, Verilen Yemek: 790 Kişilik

HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan, 27 Nisan 2019 tarihinde Mardin'e ziyarete gitmiş ve belediye tarafından aynı otelde ağırlanmış. Bu kapsamda 790 kişilik yemek gideri fatura olarak gösterilerek toplam 42.660 TL fatura kesilmiş.

20 Dakikada 28.512 TL

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve yazar Güler Buğday 29 Nisan 2019 tarihinde Ahmet Türk'ü belediye binasında ziyaret etmiş ve yaklaşık olarak 20 dakika süren ziyarette yine otelden 528 kişilik yemek bedeli olarak 28.512 TL fatura alınmış.

100 Kişiden Az Kapasiteli Restoranda 392 Kişilik Yemek

HDP İstanbul Milletvekili Hüdaya Kaya ve HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, 21 Mayıs 2019 tarihinde belediyeyi ziyaret etmiş, 100 kişinin dahi sığamayacağı bir restoranda 392 kişilik yemek faturası kesilmiş. Bu fatura bedeli ise 27.518 TL

Aynı Restoranda 407 Kişilik Yemek

Aynı restoranda 14 Haziran 2019 tarihinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın misafir edildiği toplam 407 kişilik yemek için ise 28.571 TL fatura kesilmiş. 

251 Kişilik Yemek

Yine aynı restoranda HDP Milletvekili Tuma Çelik'in katılım gerçekleştirdiği toplam 251 kişilik yemek için harcanan tutar ise 17.621 TL. 

Burada dikkat edilmesi gereken konu bahsi geçen restorann kapasitesinin 100'den az olması.

Çay ve Kahve Giderleri: 85.000 TL

Mardin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğüne birkaç kuruyemişçiden çay, kahve, çerez, çikolata ve kolonya alımı için toplam olarak ödenecek ücret ise 84.466 TL olarak tespit edildi.

Tüm bunların yanı sıra, şehirde sit alanı ile ilgili olarak 19 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya katılım gerçekleştiren 10 kişi için, özel temsil heyet karşılama giderinden toplam olarak 7.648 TL'lik uçak bileti harcaması olduğu da ortaya çıktı. 

İşte Fatura ve Belgeler:

Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
Namaz Vakti 27 Ağustos 2019
İmsak 04:34
Güneş 06:04
Öğle 12:55
İkindi 16:38
Akşam 19:37
Yatsı 21:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atlético Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@