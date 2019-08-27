HDP'den Büyük Soygun! Ortaya Çıkan Faturalar Şok Etti...

HDP'li Ahmet Türk'ün Mardin Büyükşehir Belediyesi dönemi harcamaları dikkat çekti. Belediyenin borçlu olduğu ve bu borçlar sebebiyle hiçbir hizmet üretemediğini iddia eden Ahmet Türk, 31 Mart'tan bugüne kadar 230.000 TL'ye yakın para harcamış. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve HDP'li Milletvekilleri için yemek gideri olarak toplam olarak tam 145.000 TL; çay, kahve ve çikolata için de 85.000 TL para harcanmış.

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Bahsi geçen yemeğin verilmiş olduğu otelin ise Ahmet Türk'ün göreve başlattığı ve belediyeye iş için başvuran kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D.'nin olduğu belirlendi.

Ziyaret Eden: 2 Kişi, Verilen Yemek: 790 Kişilik

HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan, 27 Nisan 2019 tarihinde Mardin'e ziyarete gitmiş ve belediye tarafından aynı otelde ağırlanmış. Bu kapsamda 790 kişilik yemek gideri fatura olarak gösterilerek toplam 42.660 TL fatura kesilmiş.

20 Dakikada 28.512 TL

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve yazar Güler Buğday 29 Nisan 2019 tarihinde Ahmet Türk'ü belediye binasında ziyaret etmiş ve yaklaşık olarak 20 dakika süren ziyarette yine otelden 528 kişilik yemek bedeli olarak 28.512 TL fatura alınmış.

100 Kişiden Az Kapasiteli Restoranda 392 Kişilik Yemek

HDP İstanbul Milletvekili Hüdaya Kaya ve HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, 21 Mayıs 2019 tarihinde belediyeyi ziyaret etmiş, 100 kişinin dahi sığamayacağı bir restoranda 392 kişilik yemek faturası kesilmiş. Bu fatura bedeli ise 27.518 TL

Aynı Restoranda 407 Kişilik Yemek

Aynı restoranda 14 Haziran 2019 tarihinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın misafir edildiği toplam 407 kişilik yemek için ise 28.571 TL fatura kesilmiş.

251 Kişilik Yemek

Yine aynı restoranda HDP Milletvekili Tuma Çelik'in katılım gerçekleştirdiği toplam 251 kişilik yemek için harcanan tutar ise

Burada dikkat edilmesi gereken konu bahsi geçen restorann kapasitesinin 100'den az olması.

Çay ve Kahve Giderleri: 85.000 TL

Mardin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğüne birkaç kuruyemişçiden çay, kahve, çerez, çikolata ve kolonya alımı için toplam olarak ödenecek ücret ise 84.466 TL olarak tespit edildi.

Tüm bunların yanı sıra, şehirde sit alanı ile ilgili olarak 19 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya katılım gerçekleştiren 10 kişi için, özel temsil heyet karşılama giderinden toplam olarak 7.648 TL'lik uçak bileti harcaması olduğu da ortaya çıktı.

İşte Fatura ve Belgeler: