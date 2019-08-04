HDP’li belediyeden ağaç katliamı
HDP’li Batman Belediyesi tarafından Yaşar Kemal Kent Ormanı’nda yapılan çevre düzenlemesinde ağaç katliamı yaşandı. İş makineleriyle kesilen ağaçları gören vatandaşlar tepki gösterdi.
HDP’li Batman Belediyesi tarafından Yaşar Kemal Kent Ormanı’nda yapılan çevre düzenlemesinde ağaç katliamı yaşandı. İş makineleriyle kesilen ağaçları gören vatandaşlar tepki gösterdi.
Yaşar Kemal Kent Ormanı’nın etrafında yapılan yol genişletme çalışmasında bütün ağaçların iş makineleri tarafından kesilmesi çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.
"BİZİM EN ÇOK OKSİJENE İHTİYACIMIZ VAR"
Mevcut yönetimin ansızın bu müdahaleyi yaptığını belirten Argunağa, "Batman Çevre Gönüllüleri Derneği olarak doğaya karşı yapılan saygısızlığı kınadık, kınıyoruz. Bir müdahale yapılmıştır fakat ne yazık ki doğaya yönelik bu tutuma Batman Çevre Gönüllüleri Derneği dışında hiçbir sivil toplum örgütü tepki göstermemiştir. Ancak zaten emri vaki yapılmıştı. Yönetim kim olursa olsun, kayyum olur, başka yönetimler olur, x partisi olur bizim için fark etmiyor biz doğayı savunuyoruz. Doğayı, ağacı, yeşili savunuruz. Batman’ın yollara da ihtiyacı vardır. Ancak bizim en çok oksijene ihtiyacımız var. Bu kentin sakinleri hastalıktan kırılıyorlar. Bunun nedeni de hava kirliliğidir. Bunun nedeni yeşil dokunun yetersizliğidir. Bu yeşil dokuya müdahale edilmiştir. Belediye bunun hesabını kamuoyuna verecektir. Yarın herhalde Belediye Başkanımız bu konuda bir toplantı yapacaktır" diye konuştu.
(Osman Arslan/İHA)
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