İBB'de Gündeme Oturan 2 Olay: Bu Kafayla İşimiz Çok Zor!

İBB Başkanı İmamoğlu göreve geldiği anda israfa karşı savaç açtığını dile getirmişti. İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun ise belediye kasası kullanılarak dizi ve medya kurumlarına aktarılan paraları açıkladıktan sonra bunlara son verileceğini belirtmişti.

Sosyal medyaya düşen ve büyük yankı uyandıran İspark - Cumhuriyet Gazetesi protokolü bu açıklamalar sonrasında büyük tepki topladı. İsrafa karşı büyük bir mücadele verdiklerini belirten İBB yetkilileri ve İmamoğlu, İSPARK AŞ için Cumhuriyet Gazetesi ile 11.375 TL'lik sözleşme imzaladı. Gazete başına 2.5 TL ödeme yapılacak. 11.375 TL'lik sözleşme her gün için geçerli. Yani İBB tarafından Cumhuriyet Gazetesi'ne her ay 341.250 TL ödeme yapılacak. Sözleşmede bu alımların 65 gün boyunca devam edeceği ifade ediliyor. 65 günlük sürede ödenecek ücret ise 739.375 TL olacak.

Sultangazi'deki Fotoğraf

İSPARK protokolü gündeme oturup Twitter'da büyük yankı uyandırırken bir diğer olay olan görüntü de Sultangazi'de çekilen bir fotoğraf oldu. Sultangazi'de çekilen fotoğrafta bir şoför İBB'ye ait araçtan kendi özel aracına yakıt aktarıyor.