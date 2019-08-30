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İBB'de İşten Çıkarmalar Devam Ediyor!

Hizmet - İş Sendikası Yönetim Kurulu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verdiği sözlere rağmen binlerce kişinin işine son vermesi sebebiyle sağduyulu davranmasını isteyerek, işten çıkarılanları geri almalarını talep etti.

Gündem 30.08.2019, 17:45 Billdrt
İBB'de İşten Çıkarmalar Devam Ediyor!
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Hizmet - İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazı açıklamada, İBB'de beklenmedik bir durum olan "işten çıkarmaların" emekçilerin ve İstanbul halkının duygularını yıprattığını ifade ederek, son birkaç hafta içerisinde İstanbul halkının 24 saat boyunca hizmetinde olan 1000'den fazla kişinin işten çıkarıldığını vurguladı.

Hukuk ve Eylem Desteği

Hiçbir sebep belirtilmeden haksız yere işten çıkarılanlar için her türlü hukuki ve eylemsel destek verecek olduklarını belirten Hizmet - İş Sendikası, İmamoğlu tarafından seçim süresince sürekli söz verilen ve tekrarlanan "16 milyon insanı kucaklayacağım" sözlerini hatırlattı. Bunu uygulamasını istedi.

Açıklamada, İstanbul halkının İmamoğlu'ndan istediği şeyin emekçilerin işten çıkarılması değil, hem şehre hem de işçilere kucak açarak sahip çıkması olduğunu anlattı.

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