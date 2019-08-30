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İBB'de İşten Çıkarmalar Devam Ediyor!
Hizmet - İş Sendikası Yönetim Kurulu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verdiği sözlere rağmen binlerce kişinin işine son vermesi sebebiyle sağduyulu davranmasını isteyerek, işten çıkarılanları geri almalarını talep etti.
Hizmet - İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazı açıklamada, İBB'de beklenmedik bir durum olan "işten çıkarmaların" emekçilerin ve İstanbul halkının duygularını yıprattığını ifade ederek, son birkaç hafta içerisinde İstanbul halkının 24 saat boyunca hizmetinde olan 1000'den fazla kişinin işten çıkarıldığını vurguladı.
Hukuk ve Eylem Desteği
Açıklamada, İstanbul halkının İmamoğlu'ndan istediği şeyin emekçilerin işten çıkarılması değil, hem şehre hem de işçilere kucak açarak sahip çıkması olduğunu anlattı.
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