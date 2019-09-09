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İBB Vakıflara Aktarılan Kaynağı Kesince Devreye İlçe Belediyeler Girdi!

Güngören Belediye Meclisi, AKP'li Belediye Başkanı Bünyamin Demir'e dernek ve vakıflara yıllık olarak toplamda 500.000 TL'yi geçmeyecek şekilde protokol imzalama yetkisini verdi. Karar karşısında CHP grubu itirazda bulundu.

Gündem 09.09.2019, 12:48 Billdrt
İBB Vakıflara Aktarılan Kaynağı Kesince Devreye İlçe Belediyeler Girdi!

CHP'li Meclis Üyesi Ali Şar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından birçok dernek ve vakıflarla imzalanan toplam maliyeti 357.000.000 TL olan protokolün iptaline karar verildiğinin altını çizerek, kendilerinin de bu protokelleri gerçekleştirmemelerini önerdi.

Bu kaynakları Güngören halkına, kendilerinin Güngören Belediyesi vasfıyla sağlamalarını öneren Ali Şar'ın bu teklifine rağmen, AKP'li grubun oylarıyla söz konusu teklif kabul edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından verilen talimatla birlikte ilk sırada ENSAR gelmek üzere TÜRGEV ve TÜGVA'nın da yer aldığı dernek ve vakıflarla geçen dönemlerde imzalanan 357.000.000 TL'lik protokolün iptaline karar verilmesinin sonrasında AK Partili ilçe belediyeler harekete geçti. 

Güngören Belediye Meclisi, 4 Eylül 2019 tarihli oturumunda bu konuda gündem oluşturacak bir karar altına imza attı ve AK Partili Belediye Başkanı Bünyamin Demir'e, yıllık maliyeti 500.000 TL'li geçmeyecek şekilde özel kuruluşlarla ortak hizmet protokolü imzalama yetkisini direkt olarak verildi.

Oylamaya çıkarılan Hukuk Komisyonu'nun "protokol imzalanması" ana konusu olan raporunda, ilçe halkına ilişkin gerçekleştirilecek olan her türlü sosyal ve kültürel amaçlı, milli ve ortak değerlerin aktarılmasını hedefleyen eğitim, sağlık, spor, kültür, görsel sanatlar tarzında faaliyet ve hizmetlerle ilgili projelerin hayata geçirilerek sosyal hayatın artırılması amacıyla 5893 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinde yer alan; kuruluşlarla ortak hizmet projeleri yapılması ve bu projelerin tamamında iş ve işlemlerin ifası, protokollerin imzalanması, bu protokellerin toplamının 500.000 TL'yi aşmamak üzere ve bir yıl süre ile imza atılması konusunda AK Partili Belediye Başkanı Bünyamin Demir'e bu konuda tam yetki verilmesi oy birliğiyle onay alı. Karara ise CHP grubu ret oyu verdi.

Oturumda söz alarak açıklama yapan CHP'li Meclis Üyesi Ali Şar ise, bu kararla birlikte Güngören'in vergi ve kaynaklarının herhangi bir tercihde bulunularak bazı kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığının altını çizdi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun birkaç hafta önce büyükşehirin dernek ve vaıflarla imzalamış olduğu toplam 357.000.000 TL deerindeki protokol hakkında iptal kararı verdiğini dile getiren Şar, bu kaynakların İstanbul halkına hizmet olarak döneceğinin altını çizdi. 

İmamoğlu'nun söylediği "kişiye, gruplara, derneklere, cemaatlere hizmet işi bitti. İstanbullulara hizmet dönemi başladı." sözünü hatırlatan Şar, kendilerinin de protokolleri gerçekleştirmemeleri gerektiğini ve bu kaynakları Güngören halkına Güngören Belediyesi olarak sağlamaları gerektiğini söyledi.

Fakat söz konusu teklif, AK Partili grup üyelerinin oylarıyla birlikte onay aldı. Artık Güngören Belediyesi vakıflarla 500.000 TL'ye kadar protokol imzalayabilecek. 

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