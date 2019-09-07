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İBB'ye Kayyum Atanacak mı? İmamoğlu Açıklama Yaptı...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yöneltilen "İstanbul'a kayyum atanacak mı" sorusuna "Pazar sabah açıklayacağım" cevabı vermesiyle İBB'ye kayyum atanıp atamayacağı büyük merak konusu olmuştu. İmamoğlu'da açıklama yaptı...
Okulların açılmasına yönelik bir basın toplantısı düzenleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeni Kapı Meydanı'nda sergilediği kiralık araçlarla ilgili de açıklamar yaptı.
Yıllık olarak 50 Milyon TL'lik tasarruftan bahsettiklerini dile getiren İmamoğlu, bu şekildeki bir israfı ortadan kaldırma çabalarını manipüle etme arzusunda olan akla şaşıp kaldığını belirtti. Toplam olarak 1300 aracın fazlalık olduğunu tespit ettiklerini ifade eden İmamoğlu, 700'ün üstünde bir sayının şuanda Yeni Kapı'da yer aldığını ifade etti. Markasının bir önemi olup olmadığını, önemli olanın israf olduğunus öyledi.
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