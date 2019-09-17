İdam Geliyor mu? Yargı Paketiyle İlgili Açıklama Yapıldı

Bostancı, hazırlanan yeni yargı paketinde idam cezasıyla ilgili herhangi bir düzenleme bulunmadığını ifade etti. NTV'ye açıklama yapan Bostancı, Yargı Reformu paketiyle ilgili olarak, 1 Ekim'de Meclisin açılmasıyla birlikte ilk işlerinin yargı paketi olacağını söyledi.

Yargı paketine yönelik iç çalışmaları bir an önce bitirme arzularının olduğunu anlatan Bostancı, netleştirildiğinde paketi sunacaklarını söyledi. Yargı paketiyle ilgili muhalefetle birlikte iyi bir çalışma yürütmek istediklerini de sözlerini bitirdi. Ayrıca yargı paketinin içerisinde idam cezasıyla ilgili herhangi bir şey olmadığını söyledi.