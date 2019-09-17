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İdam Geliyor mu? Yargı Paketiyle İlgili Açıklama Yapıldı
Türkiye'de uzun yıllardan beri tartışılmakta olan idam cezası Meclis'in yeni dönemi başladığından beri gündemde mi? Bu soruya AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı tarafından cevap verildi.
Yargı paketine yönelik iç çalışmaları bir an önce bitirme arzularının olduğunu anlatan Bostancı, netleştirildiğinde paketi sunacaklarını söyledi. Yargı paketiyle ilgili muhalefetle birlikte iyi bir çalışma yürütmek istediklerini de sözlerini bitirdi. Ayrıca yargı paketinin içerisinde idam cezasıyla ilgili herhangi bir şey olmadığını söyledi.
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