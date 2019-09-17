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İdam Geliyor mu? Yargı Paketiyle İlgili Açıklama Yapıldı

Türkiye'de uzun yıllardan beri tartışılmakta olan idam cezası Meclis'in yeni dönemi başladığından beri gündemde mi? Bu soruya AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı tarafından cevap verildi.

Gündem 17.09.2019, 17:42 Billdrt
İdam Geliyor mu? Yargı Paketiyle İlgili Açıklama Yapıldı
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Bostancı, hazırlanan yeni yargı paketinde idam cezasıyla ilgili herhangi bir düzenleme bulunmadığını ifade etti. NTV'ye açıklama yapan Bostancı, Yargı Reformu paketiyle ilgili olarak, 1 Ekim'de Meclisin açılmasıyla birlikte ilk işlerinin yargı paketi olacağını söyledi.

Yargı paketine yönelik iç çalışmaları bir an önce bitirme arzularının olduğunu anlatan Bostancı, netleştirildiğinde paketi sunacaklarını söyledi. Yargı paketiyle ilgili muhalefetle birlikte iyi bir çalışma yürütmek istediklerini de sözlerini bitirdi. Ayrıca yargı paketinin içerisinde idam cezasıyla ilgili herhangi bir şey olmadığını söyledi. 

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