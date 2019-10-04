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İETT Kadın Şoför Arıyor! Belediye Tarihinde Bir İlk Yaşanıyor...
23 Haziran İstanbul seçimleri öncesinde kadınların istihdam ettirilmesiyle ilgili bir takım vaatler altına imza atan İmamoğlu bu konuyla ilgili harekete geçti ve İETT'ye kadın şoför alınacağını duyurdu.
İBB iştirakleri arasında yer alan İETT, resmi sitesinden kurulduğu günden bugüne ilk kez kadın şoför alınacağını duyurdu. Seçim döneminde İBB Başkanı İmamoğlu'nun kadın istihdamiyle ilgili vermiş olduğu vaatler büyük dikkat çekmişti. İETT Tarafından bugün yapılan duyuru, vaatleri gerçekleştirdiğini kanıtladı.
Kadınlara Pozitif Ayrımcılık
İBB'ye bağlı kuruluşlardan olan İETT Genel Müdürlüğü, İBB Başkanı İmamoğlu'nun talimatıyla birlikte ihtiyaç duyduğu 10 şoför için erkek yerine kadın olmasını tercih etti. İBB'nin resmi iş başvurusu sitesi olan https://kariyer.ibb.istanbul/ adresinde kadınlara pozitif ayrımcılık yapıldı.
Şartlar
- En Az Lise Mezunu Olmak
- Tercihen Otobüs Kaptanlığı Bölümünden Mezun Olmak
- E Sınıfı Sürücü Belgesine Sahip Olmak
- Sağlık Koşulları Açısından Bir Engeli Bulunmamak
- SRC ve Psikoteknik Belgelerinin Olması
- Vardiyalı Çalışma Düzenine Uyum Sağlamak
- İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri Konusunda Bilgi Sahibi Olmak
- Kağıthane ve Çevre Bölümlerde İkamet Etmek
- Güçlü İletişim Becerilerine Sahip Olmak
- Sorumluluğuna Verilen Tüm Marka ve Model Otobüs, Minibüs, Midibüsleri Kullanmak
- Yolculara Güvenilir Hizmet Verebilmek
- İstanbul Kart Kullanımını Takip Etmek
- Otobüsün Güvenliğinden Sorumlu Olmak
- Araçlar ve Göreviyle İlgili Yöneticilere Zamanında Bilgi Verebilmek
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