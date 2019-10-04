İETT Kadın Şoför Arıyor! Belediye Tarihinde Bir İlk Yaşanıyor...

İBB iştirakleri arasında yer alan İETT, resmi sitesinden kurulduğu günden bugüne ilk kez kadın şoför alınacağını duyurdu. Seçim döneminde İBB Başkanı İmamoğlu'nun kadın istihdamiyle ilgili vermiş olduğu vaatler büyük dikkat çekmişti. İETT Tarafından bugün yapılan duyuru, vaatleri gerçekleştirdiğini kanıtladı.

Kadınlara Pozitif Ayrımcılık

İBB'ye bağlı kuruluşlardan olan İETT Genel Müdürlüğü, İBB Başkanı İmamoğlu'nun talimatıyla birlikte ihtiyaç duyduğu 10 şoför için erkek yerine kadın olmasını tercih etti. İBB'nin resmi iş başvurusu sitesi olan https://kariyer.ibb.istanbul/ adresinde kadınlara pozitif ayrımcılık yapıldı.

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