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İkinci El Araçlar İçin Bir Dönem Kapanıyor, Yeni Dönem Başlıyor!

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yani bilinen adıyla "Trafik Sigortası" tarife uygulaması esasları Eylül ayı itibarıyla tamamıyla değişiyor.

Gündem 01.09.2019, 04:30 Billdrt
İkinci El Araçlar İçin Bir Dönem Kapanıyor, Yeni Dönem Başlıyor!

İkinci el araç alacak olan bireyler daha önceden 15 gün boyunca satıcının sigortasından faydalanabiliyordu. Artık yeni yapılan değişiklikle birlikte bu ortadan kaldırıldı. Araç satın alacak kişinin, aldığı gün sigorta yaptırması gerekiyor. Aksi takdirde herhangi bir çevirmede araç bağlanıyor. Sigortasızlıktan ceza kesiliyor.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nda söz konusu uygulama Eylül ayı itibarıyla yürürlüğe girdi.

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