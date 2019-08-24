İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Bıçaklandı!

Hakkari Yüksekova ilçesinde, gelen bir hırsızlık ihbarı üzerine hemen harekete geçen ilçe emniyet müdür yardımcısı, henüz 18 yaşındaki kadın kırsız tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Karnından Bıçak Darbesi Aldı

Söz konusu olay, Hakkari Yüksekova ilçesinde yaşandı. 155 İhbar hattına iletilen bir hırsızlık anonsuyla harekete geçen ilçe müdür yardımcısı Fatih Acar, evde hırsızlık yapmakta olan 18 yaşındaki genç kızı kontrol altına almak için çaba sarfetti.

18 yaşındaki kadın hırsız, üzerinde bulunan bıçakla birlikte Hakkari Yüksekova İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Acar'ın karnına bıçak darbesi vurdu. Müdahalede bulunmak isteyen korumalara da bıçak savurarak hafif yaralayan hırsız, gözaltına alındı.

Durumu Ağır!

Karnından bıçak darbesi alan Emniyet Müdür Yardımcısı Acar, olay yerine gelen sağlık ekiplerice Yükseova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçağın dalağa isabet ettiği tespit edilen Acar'ın sağlık durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı bildirildi.