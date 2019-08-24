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İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Bıçaklandı!
Hakkari Yüksekova ilçesinde şok eden bir olay yaşandı. Gelen bir hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine giden ilçe emniyet müdür yardımcısı, 18 yaşındaki kadın hırsız tarafından bıçaklandı. Durumunun ağır olduğu belirtildi...
Hakkari Yüksekova ilçesinde, gelen bir hırsızlık ihbarı üzerine hemen harekete geçen ilçe emniyet müdür yardımcısı, henüz 18 yaşındaki kadın kırsız tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.
Karnından Bıçak Darbesi Aldı
18 yaşındaki kadın hırsız, üzerinde bulunan bıçakla birlikte Hakkari Yüksekova İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Acar'ın karnına bıçak darbesi vurdu. Müdahalede bulunmak isteyen korumalara da bıçak savurarak hafif yaralayan hırsız, gözaltına alındı.
Durumu Ağır!
Karnından bıçak darbesi alan Emniyet Müdür Yardımcısı Acar, olay yerine gelen sağlık ekiplerice Yükseova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçağın dalağa isabet ettiği tespit edilen Acar'ın sağlık durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı bildirildi.
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