İmamoğlu 175 Kişinin İşine Son Verdi!
İBB Seçimleri öncesinde kimseyi işten çıkarmayacağına dair söz veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB şirketlerinden olan BELTUR'da istihdam eden 175 kişinin işine son verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketleri arasında yer alan BELTUR'da toplam olarak 175 kişi hakkında işten çıkarılma kararı verildi. İBB'de işten çıkarmalar büyük bir hızla devam ederken İBB Başkanı İmamoğlu'nun seçim öncesi verdiği sözler akıllara geldi.
Mesajla Çıkarıldılar
BELTUR'da istihdam eden toplam 175 kişi, kendisine gönderilen kısa mesajla birlikte işten çıkarıldıkları bilgisine ulaşıldı. Mesajda işten çıkarılma sebebi olarak 4857 Sayılı Kanun'un 17. maddesi belirtildi.
Medya A.Ş.'de De İşten Çıkarmalar Var
İmamoğlu Seçim Gecesi Ne Dedi?
23 Haziran 2019 tarihinde seçim sonuçlarının açıklanarak kesin olarak İmamoğlu'nun kazanmasının sonrasında kameralar karşısına geçen Ekrem İmamoğlu, artık önyargının ve ayrıştırma döneminin tamamen sonuna gelindiğini ve kardeşlik, sevgi ve saygı döneminin başladığını açıklamıştı.
İstanbul'u tek başına yönetemeyeceğini, öyle bir dehanın da henüz çıkmadığını söyleyip, her kesimden, her insandan en üst seviyede nasıl yararlanılırsa o kadar yararlanacağını belirterek, siyasi görüşe dikkat etmeden, liyakat, çalışkanlık ve millete hizmet içerisinde olan herkesin kendisiyle çalışabileceğini, parti merkezlerinden, parti ilçelerinden, il yönetimlerden gelen referanslarla birlikte işe girme dönemlerinin artık bittiğini vurgulamıştı.
Yine İmamoğlu, seçim döneminde de işten çıkarmalar olmayacağına dair söz vermişti.
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