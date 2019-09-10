İmamoğlu'na Mahkeme Engeli! Kararı Durdurdu...

İBB Meclisi'nin çalışma gün sayısı 5'ken, İBB Başkanı İmamoğlu'nun kararıyla 2'ye düşürülmüştü. AK Parti İBB Meclis grubunun, Eylül ayında yapılacak meclis toplantılarının 5 gün boyunca devam edilmesiyle ilgili teklifini de oylatmaya açmadığı ifade edilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun bu tasarrufuyla ilgili olarak mahkeme tarafından "yürütmeyi durdurma" kararı verildi.

İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nde görülen söz konusu davada, dosyada yer alan bilgilere göre İBB Meclisi'nin, 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan toplantısında İBB Başkanı İmamoğlu, meclisin 5 gün olan çalışma gün sayısını 2 güne düşürdüğü, bunun üzerine meclis toplantılarının kaç gün olması gerektiği noktasında tartışma başlatıldığı belirtildi. AK Parti'nin, İBB Meclisi'nin kurulmasıyla birlikte günümüze kadar çalışma gün sayısının 5 gün olduğunu belirterek, 2 günlük sürenin oldukça yoğun olan gündemin görüşülmesi noktasında yetersiz kalacağıyla ilgili savunma yaparak itirazda bulunduğu da ekledi.

Mahkemeye Taşındı

Başkan İmamoğlu ise meclis toplantıları için 2 günün yeterli olduğunu, 5 günün gereksiz olduğunu savundu. AK Parti grubu, Eylül ayında yapılacak olan toplantıların 5 gün olmasıyla ilgili bir öneri yaptı. Fakat İmamoğlu, bunu oylatmayı reddetti. AK Parti İBB Meclis Üyeleri Ömer Çetinkaya ve Faruk Gökkaş ise, İmamoğlu'nun bu tasarrufuyla ilgili mahkemeye başvurdu. İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nde açılan ve görülen dava sonucunda "yürütmeyi durdurma" kararı verildi.

"Hukuğa Aykırı"

İmamoğlu'nun uygulamasının telafisi imkansız zararlar doğurabileceği belirtilen söz konusu yürütmeyi durdurma kararında, Dava konusu işlemin eylül ayında yapılacak meclis toplantılarıyla ilgili olması ve toplantıdan önceki aşamaya yönelik olması sebebiyle telafisi imkansız zararların doğacağının aşikar olduğu, açıklanan sebeplerden dolayı hukuka aykırılığı açık olan bu dava konusunun, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinden dolayı "yürütmeyi durduruma" kararının verildiği açıklandı.