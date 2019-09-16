İmamoğlu'nu Zora Sokacak Hamle!

İBB'ye bağlı şirketlerden işten çıkartılan ve ardından Saraçhane'de yer alan Belediye binası önünde eylem yapan işçilerden 30 tanesii bugün sabah saatlerinde Beyoğlu'nda yer alan CHP İstanbul İl Binası önüne geldiler ve ellerine aldıkları "Ey İmamoğlu, Hani kimse işten olmayacaktı" "Ey Kılıçdaroğlu namusz sözün seçimi kazanana kadar mıydı" yazılı dövizlerle oturma eylemine başladılar.

"Bir Mesajla İşten Çıkarıldık"

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde güvenlik personeli olan Münife Fırat, gelen bir mesajla işten çıkardıklarını ve mağdur olduklarını söyledi. Şuanda kendi parklarının personel eksikliği sebebiyle kapatıldığını ifade eden Fırat, kendilerine "bankamatikçi" dediklerini. Kesinlikle böyle bir durum olmadığını, sahada çalışan elemanlar olduklarını anlattı. Kendilerinin çipli palaskalar ile çalıştıklarını ve her dakikalarının hatta her saniyelerinin kayıtlı olduğunu anlattı.

Saraçhane'deki Eylem de Devam Ediyor!

İBB'ye bağlı şirketlerden işten çıkartılan işçilerin Saraçhane'de yer alan belediye binasının önünde başlattığı eylem 18. gününde de devam ediyor. İşlerinden çıkarılma kararı verilen işçiler, sürekli olarak "söz namustur," "zulme karşı omuz omuza" "işçiler burada, namus sözü nerede" gibi sloganlar attılar.

İşten çıkarıldıklarını gelen mesajla öğrenen İSFALT A.Ş.'de iş makinesi operatörü olarak çalışmakta olan Adem Demir isimli şahıs, sebepsiz yere işten çıkarıldıklarını, kendilerine bunun izahının yapılmasını istediklerini fakat hiçbir yetkilinin açıklama yapmadığını anlattı.